В ВАКС роз'яснили відмова від обрання запобіжного заходу Бабину

19:01 30.01.2020   Украина

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) відмовився від обрання запобіжного заходу колишньому постійному представникові президента України в Автономній Республіці Крим Борису Бабину зв'язку з відсутністю доказів ризиків з боку звинувачення.

Про це повідомили в прес-службі ВАКС, передає РБК-Україна.

Повідомляється, що доказ ризиків є обов'язковим критерієм при вирішенні питання про застосування запобіжного заходу.

"Ні один з ризиків, на існування яких посилалися детектив і прокурор, не знайшов свого підтвердження при розгляді клопотання. Слідчий суддя також взяв до уваги репутацію підозрюваного, його належну процесуальну поведінку під час досудового розслідування та сприяння встановленню обставин у цьому кримінальному провадженні", - зазначила прес-секретар ВАКС Віра Михайленко.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України оголосило про підозру колишньому першому заступнику міністра юстиції Наталії Бернацької і екс-представнику п'ятого президента України Петра Порошенка Борису Бабине розкраданні понад 50 млн гривень.

Бабине повинні були обирати запобіжний захід 24 січня. За версією слідства, він причетний до виведення державних коштів в сумі 54,2 млн грн через фірму "Золотий Мандарин Ойл", яку пов'язують з екс-нардепом ВРУ.



Ще на цю тему:

11:41 20.01.2020
У Херсоні силовики на БТР затримують банду, причетну до справи Гандзюк
18:30 24.12.2019
В Україну прибув 5-й гелікоптер від Airbus для системи авіабезпеки МВС
14:15 10.12.2019
Суд восстановил в должности капитана Одесского порта
17:45 08.11.2019
Крымский татарин возглавил управление ГПУ, которое расследует преступления в Крыму
20:01 21.10.2019
Україна готова приєднатися до Кейптаунської Угоди з безпеки риболовних суден
20:30 17.10.2019
﻿У Генпрокуратурі України створено департамент у справах про катування
08:10 09.10.2019
ГПУ розпочала кримінальну справу проти чиновників Міноборони через розкрадання 84 млн грн на будівництві корветів
11:21 03.10.2019
В українських тюрмах та ізоляторах перебуває близько 300 росіян
17:47 29.07.2019
В управлінні патрульної поліції в Одеській області відбулася робоча нарада
10:01 30.01.2019
Суд вивчає докази причетності екс-віце-мера Одеси до трагедії у таборі «Вікторія»
16:16 16.10.2018
Украина, Турция, Азербайджан и Грузия договорились о совместных силовых мерах
19:36 26.09.2018
Представители подразделений криминальной полиции ряда стран Европы соберутся на рабочую встречу в Одессе
Новини
Азербайджан Азербайджан
19:20 21.01.2020
Баку и Тбилиси подписали план сотрудничества в оборонной сфере на 2020 год
17:30 21.01.2020
Алиев предложил ВТБ увеличить кредитование реального сектора экономики Азербайджана
16:45 17.01.2020
В Азербайджане строящийся танкер назовут именем академика / Фото
13:45 16.01.2020
Мониторинг на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении завершился без инцидентов
Всі новини країни
Армения Армения
16:15 29.01.2020
ЮВО: В Армении российские военные сдают зачетны по боевой стрельбе
18:15 27.01.2020
ЮВО: Российские военные в Армении тренируются на дорогах федерального значения
17:00 23.01.2020
ЮВО: В Армении российские военные отрабатывают элементы контраварийного вождения
10:00 23.01.2020
ЮВО: В Армении военнослужащие российской военной базы проводят учения
Всі новини країни
Болгария Болгария
08:50 30.01.2020
Парламент Болгарії відмовився відправляти уряд у відставку
17:00 29.01.2020
У Болгарії провалився вотум недовіри уряду
18:45 28.01.2020
У Болгарії на мілину сіло українське судно: судноплавство Дунаєм заблоковано
15:41 28.01.2020
До кінця року Болгарія планує замінити половину російського газу на азербайджанський та американський
Всі новини країни
Греция Греция
09:50 30.01.2020
Греція планує встановити плавучий бар'єр, аби завадити напливу мігрантів
18:40 29.01.2020
Греція хоче встановити плавучий бар’єр, щоб завадити напливу мігрантів
17:30 29.01.2020
ЄС через наплив мігрантів подвоїть персонал із надання притулку в Греції
09:45 28.01.2020
У Греції двох росіян засудили до 395 років позбавлення волі
Всі новини країни
Грузия Грузия
16:41 30.01.2020
Недопуск у Грузію російського члена делегації ПАРЄ закінчиться санкціями - міністр
14:45 30.01.2020
СБУ та спецслужба Грузії попередили замовне вбивство на території закавказької країни
11:41 30.01.2020
Колишній заступник голови Служби держбезпеки Грузії обіцяє надати докази зв'язку партії Саакашвілі з терористами
18:20 29.01.2020
ЮВО: На военной базе в Абхазии российские артиллеристы приступили к выполнению боевых стрельб
Всі новини країни
Молдова Молдова
19:15 29.01.2020
Президент Молдови хоче "всидіти на двох стільцях"
14:41 22.01.2020
В Молдові заперечили можливість передачі засудженого бізнесмена Платона в Україну
12:40 21.01.2020
Корінь "автомобільного конфлікту" Молдови та "Придністров'я" лежить у визнанні "МПР" стороною переговорів
10:41 20.01.2020
Молдова дозволила авто з придністровськими "номерами" перетинати кордон з Україною
Всі новини країни
Россия Россия
20:41 30.01.2020
У Росії заявили про відсутність нових домовленостей з Україною щодо обміну
13:45 30.01.2020
﻿У Росії заявили про спрощення набуття російського громадянства для українців і білорусів
10:50 30.01.2020
За прощення Росії у ПАРЄ голосувала Західна Європа та одна українка
09:01 30.01.2020
Завдають шкоди лише власним інтересам. Посольство РФ відреагувало на нові санкції США
Всі новини країни
Румыния Румыния
18:45 30.01.2020
У Румунії опозиція ініціювала вотум недовіри уряду
18:15 28.01.2020
В Румунії побудували паром для роботи в Канаді, проектували який і українські інженери
11:41 24.01.2020
На кордоні з Румунією зі стріляниною зупинили контрабандистів
18:45 23.01.2020
Румыния приостановила сотрудничество с Молдовой
Всі новини країни
Турция Турция
12:41 30.01.2020
Макрон звинуватив Ердогана у втручанні в конфлікт у Лівії
10:20 30.01.2020
Туреччина вкотре заявила, що не визнає анексії Криму Росією
18:30 29.01.2020
Турция стягивает бронетехнику на границу с Сирией / Видео
16:43 28.01.2020
У Туреччині стався ще один землетрус
Всі новини країни
Украина Украина
21:01 30.01.2020
В анексованому Криму продовжили арешт трьом фігурантам «справи Хізб ут-Тахрір»
20:21 30.01.2020
Окупанти в Криму забирають громадян України до російської армії - правозахисник
20:01 30.01.2020
МЗС анонсує зустріч Пристайка з Помпео — про що говоритимуть
19:41 30.01.2020
У 2019 році СБУ відмовила у в'їзді в Україну 675 громадянам РФ
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд