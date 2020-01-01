У Румунії опозиція ініціювала вотум недовіри уряду
|18:45 30.01.2020
|Румыния
У Румунії опозиційна Соціал-демократична партія у четвер внесла ініціативу про недовіру правоцентристського уряду меншості, який прийшов до влади в листопаді минулого року.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Balkan Insight.
Очікується, що парламент прийме рішення про дату голосування за вотум недовіри в четвер.
Ініціативу соціал-демократів, як очікується, підтримає Демократичний союз угорців в Румунії, який представляє велику етнічну угорську меншину країни.
В цілому в обох партій 228 депутатів, що на п'ять менше мінімальної кількості в 233 голоси, необхідної для повалення уряду. Тому наразі вони шукають підтримки у інших партій меншості.
Ініціатива щодо вотуму недовіри частково спрямована на те, щоб зупинити прийняття нового виборчого закону, який призведе до того, що мери обиратимуться в два тури замість простої мажоритарної системи, використовуваної досі.
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