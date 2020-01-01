"Поїзди до Криму не зупинимо": у РФ прокоментували нові санкції
|18:30 30.01.2020
|Крым
У Міністерстві закордонних справ Росії прокоментували запровадження Євросоюзом, Канадою і США нових санкцій за агресивні дії щодо України.
Спікер відомства Марія Захарова заявила, що "спроби санкційного тиску виглядають все більш безглуздо" і запевнила, що він не зупинить залізничне сполучення з окупованим Кримом, передає ТАСС, повідомляє УНІАН.
"З кожним разом ініційована Вашингтоном спроба тиску виглядає все більш безглуздо. Ці всі дії не приносили потрібних Вашингтону і Оттаві результатів раніше і не принесуть їх і зараз. Ніякі санкції не можуть зупинити залізничне сполучення між Кримом і рештою території Росії, як, мабуть, про це мріють в Сполучених Штатах Америки", - заявила Захарова.
За її словами, нові санкції Євросоюзу проти кримських окупантів не залишаться без дзеркальної відповіді.
Вона також зазначила, що антиросійські санкції США і Канади створюють не найкращий фон для початку роботи послів цих держав в Росії.
"Я також хотіла б зауважити, що влада США і Канади вжитими недружніми кроками створюють не найкращий фон для початку роботи своїх послів у Росії, які нещодавно прибули в Москву. Їх запевнення у прагненні до вибудовування конструктивних відносин сходу виявилися поставленими під сумнівом", - сказала Захарова.
У Парламентській асамблеї Ради Європи затвердили повноваження делегації депутатів Державної думи Російської Федерації, оскільки РФ платить внески і демонструє "прогрес" у виконанні Мінських угод.
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