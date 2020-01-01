У Миколаївському зоопарку зацвіли підсніжники У Миколаївському зоопарку зацвіли підсніжники / Фото
|18:15 30.01.2020
|Украина
В Миколаївському зоопарку почалося масове квітування підсніжників.
Про це йдеться на сторінці зоопарку у Facebook, повідомляє Укрінформ.
"Січневе ноу-хау природи! В Миколаївському зоопарку почалося масове квітування підсніжників!", - повідомили працівники зоопарку і виклали фото цих ніжних квітів.
Варто зазначити, що ці квіти, як правило, розцвітають у березні.
Але цієї зими у Миколаєві жодного разу не випав сніг, температура повітря у січні коливається від мінус 2 градусів вночі і до плюс 10 вдень.
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