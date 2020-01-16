В аеропорту Домодєдово екстрено сів пасажирський лайнер Airbus A321 авіакомпанії S7, що летів до Москви з Сімферополя. За даними Telegram-каналу Baza, пілоти повідомили на землю, що одна з пасажирок загрожує себе підірвати.

За даними місцевих ЗМІ, вона говорила, що у неї в сумці вибуховий пристрій, пише УНН.

Telegram-канал Mash також повідомляє, що рішення про посадку пілоти прийняли через загрозу терористичного акту.

Пасажирка встала в проході літака і “заявила про наявність у неї вибухового пристрою”, повідомили ЗМІ в прес-службі S7. “Згідно з інструкцією, командир повітряного судна повідомив про інцидент в аеропорту Домодєдово. Літак благополучно приземлився, знаходиться на окремій стоянці. Рейс зустріли співробітники силових структур і екстрених служб аеропорту, в даний час проводять необхідні заходи”, — додали в авіакомпанії. Пасажирка була п’яною, повідомили російські ЗМІ з посиланням на джерела.

У подібних випадках завжди “передбачені додаткові процедури безпеки”, — повідомили в прес-службі аеропорту Домодєдово. Служби аеропорту повинні будуть провести необхідні в даному випадку заходи.

На борту знаходилися 195 осіб, повідомив федеральним ЗМІ представник екстрених служб.

З аеропорту окупованого Сімферополя рейс S7-2008 вилетів 30 січня о 11:59 за київським часом. У Москві він приземлився о 13:59.

“Інформація про наявність вибухового пристрою у пасажирки рейсу S7 2008 Сімферополь — Москва не підтвердилася. Всі пасажири вийшли з літака і повторно проходять контроль безпеки в терміналі аеропорту. З пасажиркою, яка заявила про наявність вибухового пристрою, працюють співробітники спецслужб, йде додатковий огляд літака”, — повідомили в S7 агентству ТАСС.