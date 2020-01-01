Недопуск у Грузію російського члена делегації ПАРЄ закінчиться санкціями - міністр

16:41 30.01.2020   Грузия

Відмова у допуску на свою територію члена будь-якої делегації Ради Європи закінчиться для Грузії санкціями.

Про це заявила міністр юстиції Грузії Тея Цулукіані, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Грузия Online".

Цулукіані прокоментувала виступ президентки Саломе Зурабішвілі, яка 29 січня під час візиту до Парламентської асамблеї Ради Європи заявила, що Грузія зробить виняток для російських депутатів, які порушили закон про окупацію, і вони зможуть приїхати в Тбілісі в складі Парламентської асамблеї Ради Європи в травні цього року.

За словами Цулукіані, рішення про те, чи відбудеться цієї весни засідання Комітету міністрів Ради Європи в Тбілісі, наразі не ухвалене.

Однак, за словами Цулукіані, з огляду на статус Ради Європи та угоду про імунітет Ради Європи, відмова у допуску члена будь-якої делегації закінчиться санкціями щодо Грузії, чого дуже хоче опозиція.

Нагадаємо, Зурабішвілі напередодні також уникнула відповіді на запитання про нові санкції проти Росії в ПАРЄ.



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