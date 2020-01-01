Україна депортує 9 злодіїв в законі з Росії та Грузії

16:21 30.01.2020   Украина

З України депортують 9 злодіїв в законі з Грузії та Російської Федерації.

Про це повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко під час підсумкової наради відомства, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, їх затримали протягом останніх двох місяців.

"Тільки за останні 2 місяці співробітники підрозділів стратегічних розслідувань затримали 9 так званих злодіїв у законі. Переважно, це громадяни Грузії та Росії. Цих осіб у подальшому буде примусово депортовано за межі України", - заявив Клименко.

Він зазначив, що враховуючи досить лояльне українське законодавство, ці люди можуть спробувати повернутися в Україну.

"Тому департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції потрібно забезпечити супровід до другого читання закону України "Про внесення змін до ККУ щодо відповідальності за злочини, вчинені злочинним співтовариством", - заявив Клименко.

Нагадаємо, 19 грудня Верховна рада ухвалила закон про "злодіїв в законі" за основу. У документі викладена нова редакція статті "Створення злочинної організації".



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