Український режисер, колишній в'язень Кремля Олег Сенцов проголосив: «Я готовий бути останнім цвяхом у домовину Путіна», виступаючи перед переповненою аудиторією Джорджтаунського університету США 27 січня 2020 року.

«Я вас запевняю, цей цвях не гнеться», – додав він під оплески аудиторії, пише Голос Америки, повідомляє День.

Усе своє перебування у США він присвятив спілкуванню з політиками, урядовцями, українцями. Він дякував за підтримку, розповідав на Капітолійській гірці про в'язницю та тортури і закликав підтримувати Україну. В інтерв'ю редактору Української служби «Голосу Америки» Мирославі Гонгадзе Олег Сенцов частково відкрив світ своїх переконань.

«...я завжди говорю, що питання повернення Криму - це стратегічне питання і на довгі роки. Це не можна вирішити завтра шляхом переговорів з Путіним. Путін взагалі не хоче нічого про це чути. Повернути Крим і Донбас під контроль України можна лише після того як влада Путіна рухне, тому що він не віддасть це ніколи. Водночас ми повинні продовжити натиск на нього, і Україна, і Америка, і Європа, усі наші союзники, щоб не дати Путіну цю ситуацію зафіксувати, якось домовитися з усіма і якось уникнути цього протистояння, санкцій, щоб ця ситуація стала нормою. Ми повинні підвищити ставки, а не умиротворяти цього агресора», - сказав Олег Сенцев.

Сенцов також розповів, про що говорив з посадовцями та дипломатами Сполучених Штатів:

«Я говорив про головне, про два питання, які стоять зараз перед Україною - це російська агресія в широкому сенсі цього слова та наші полонені у вузькому, і друге питання - це внутрішні проблеми України, головною з яких є корупція. Якщо ми її не подолаємо, то нічого не буде. Я зараз спілкувався з заступником Помпео по Україні і він питав: що ми можемо зробити, що для вас головне? Я йому відповів, що головне, чого нам не вистачає, без якої речі неможливо дійсно очищення, нам не вистачає незалежної судової системи. Поки її не буде, не буде нічого. Всі решта зусиль будуть марними. Навіть якщо ми матимемо незалежні ЗМІ, які будуть висвітлювати якийсь мутні схеми, корупційні, якщо матимемо чесну поліцію, яка буде хапати злочинців, відправляти до суду, все це буде марне, бо суд буде їх випускати, тому що хтось подзвонив, хтось приніс гроші, хтось вчинив якийсь вплив. Цю систему необхідно зламати. Це єдиний шлях. На жаль, за шість років після Майдану - а це була одна із вимог Майдану - чесні суди не були в Україні створені»