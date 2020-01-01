Обособленное структурное подразделение (ОСП) «Судоверфь «Украина» ГП «Одесский порт» выполнило доковый ремонт научно-исследовательского судна «Искатель».

Как сообщила пресс-служба госстивидора, судно было поставлено в док №2 18 декабря 2019 года. Специалисты верфи выполнили полный комплекс доковых операций, включающих ремонт корпусных конструкций, донно-забортной арматуры и винто-рулевой группы, очистку подводной части корпуса и нанесение нескольких слоев защитной окраски, передают Порты Укаины.

29 января 2020 года отремонтированные элементы винто-рулевой группы судна были предъявлены представителям Регистра морского судоходства Украины. Получено разрешение на их эксплуатацию.

Спуск «Искателя» на воду намечен на 30 января. По плану его место в доке займет морской буксир портового флота ГП «Одесский порт» «Бугаз».

«Искатель» — единственное в Украине научно-исследовательское судно. Оно построено в Хабаровске в 1977 году, затем оборудовано исследовательским оборудованием на японской судоверфи. В конце 1980-х годов судно передислоцировано в Черное море. С 2004 года его оператором является Черноморское государственное региональное геологическое предприятие, порт приписки — Белгород-Днестровский.

ОСП «Судоремонтная верфь «Украина» создано на мощностях Одесского судоремонтного завода «Украина». Осуществляет ремонт судов всех типов водоизмещением до 30 тыс. тонн, выпускает металлоконструкции, выполняет заказы промышленного характера. Площадь верфи составляет 75,524 тыс. квадратных метров. Общая протяженность причалов — 1,23 километра, в том числе судоремонтных — 570 метров, глубина у причалов — до 7,1 метра. Верфь располагает шестью портальными кранами грузоподъемностью 10-30 тонн, плавучим самоходным краном грузоподъемностью 100 тонн и плавучим несамоходным краном грузоподъемностью 5 тонн.

ГП «Одесский морской торговый порт» является портовым оператором Одесского морского порта, однако фактической стивидорной деятельности не осуществляет. Согласно организационной структуре госстивидора, утвержденной и согласованной Мининфраструктуры, в состав предприятия входят Портофлот, ОСП «Судоремонтная верфь «Украина», Служба механизации и технологии, Инженерная служба, Автобаза, Несамоходная мастерская (ПСМ-650), Служба ІТ-технологии, Отдел закупок, Учебный центр, Служба охраны труда и промышленной безопасности, социальные объекты, административные подразделения.