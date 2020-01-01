Сенцов розповів, чому перейшов на українську
|15:21 30.01.2020
|Украина
Український режисер та колишній бранець Кремля Олег Сенцов пояснив причину переходу на українську мову спілкування.
Про це він розповів в інтерв’ю Голосу Америки, повідомляє УНІАН.
«Це був свідомий вибір. Тому що мова нас єднає. Якщо ми творимо нову українську націю, яка створюється за національними принципами, політичну націю, ми повинні мати якісь орієнтири. Це – наша незалежність, наші державні символи, наша історія, наша мова», – сказав він.
Сенцов додав, що нині українською спілкується за окремих обставин. «Я українською розмовляю з україномовними, українською намагаюся писати пости, я намагаюся спілкуватися українською на офіційних заходах», – зазначив режисер.
Раніше Сенцов виступив у Конгресі США із заявою щодо умов утримання в’язнів Росією та переповів зізнання військових РФ, які захоплювали Крим.
Ще на цю тему:
В ООН закликали владу України врахувати рекомендації Венеціанської комісії щодо мовного закону
Венеціанка розкритикувала мовний закон, хоча підтримала ідею захисту української мови
Заступник глави МЗС очікує непростих висновків Венеціанської комісії щодо закону України про функціонування державної мови
В ОБСЕ СМИ РФ заявили, что "языковая политика в Украине нарушает права нацменьшинств"
Угорщина висунула Україні умови зняття вето на переговори з НАТО
В Николаеве русский язык через суд лишили статуса регионального
В Херсонской области приняли важное решение по отмене русского языка
В школах Турции будут изучать украинский и болгарский языки