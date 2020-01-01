Сенцов розповів, чому перейшов на українську

15:21 30.01.2020   Украина

Український режисер та колишній бранець Кремля Олег Сенцов пояснив причину переходу на українську мову спілкування.

Про це він розповів в інтерв’ю Голосу Америки, повідомляє УНІАН.

«Це був свідомий вибір. Тому що мова нас єднає. Якщо ми творимо нову українську націю, яка створюється за національними принципами, політичну націю, ми повинні мати якісь орієнтири. Це – наша незалежність, наші державні символи, наша історія, наша мова», – сказав він.

Сенцов додав, що нині українською спілкується за окремих обставин. «Я українською розмовляю з україномовними, українською намагаюся писати пости, я намагаюся спілкуватися українською на офіційних заходах», – зазначив режисер.

Раніше Сенцов виступив у Конгресі США із заявою щодо умов утримання в’язнів Росією та переповів зізнання військових РФ, які захоплювали Крим.

 



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