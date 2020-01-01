Глава Офісу президента України Андрій Богдан, представники Державної нафтової компанії Азербайджану (ДНКАР/SOCAR) і заступник голови Фонду державного майна (ФДМ) Сергій Ігнатовський 29 січня відвідали ПАТ "Одеський припортовий завод" (ОПЗ).

Про це повідомив перший заступник директора заводу Микола Щуріков, передає Інтерфакс-Україна.

"Зустріч із керівництвом хімічного підприємства відбулася в рамках виконання доручень президента України Володимира Зеленського щодо залучення інвестицій у країну", - написав Щуріков на своїй сторінці в соцмережі Facebook у четвер уранці.

За його словами, під час зустрічі обговорювалася можливість участі азербайджанської компанії в майбутній приватизації ОПЗ.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів України 24 січня погодив призначення власника торговельної марки "Два гуся" Миколи Синиці виконувачем обов'язків голови правління ОПЗ.

ПАТ "Одеський припортовий завод" виробляє хімічну продукцію, а також здійснює перевалювання хімпродукції на морський транспорт. Державі в особі ФДМ належать 99,5667% акцій ОПЗ, 0,0021% - ТОВ "Конкорд Капітал", іншим акціонерам-фізичним особам - 0,4312%.

Раніше, на початку грудня 2019 року, новий голова ФДМ Дмитро Сенниченко запевнив, що підготовка ОПЗ до приватизації триває згідно з графіком, який передбачає приватизаційний конкурс у 2020 році.