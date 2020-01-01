СБУ та спецслужба Грузії попередили замовне вбивство на території закавказької країни

14:45 30.01.2020   Грузия

Українські правоохоронці у ході багатоходової спільної спецоперації зі Службою державної безпеки Грузії попередили подвійне замовне вбивство на території закавказької країни.

Про це УНН повідомили у пресцентрі Служби безпеки України. 

У межах розпочатого кримінального провадження оперативники та слідчі спецслужби за участі грузинських колег встановили, що організаторами злочину є троє представників кримінальних кіл з України та Грузії. Вони діяли за вказівкою ватажків одного з грузинських злочинних угруповань, які планували "усунути" двох своїх грузинських конкурентів.

Через українського спільника замовники підшукали "кілера", який погодився виконати завдання за 20 тисяч доларів США. Вбивці було передано інформацію, зокрема фото та відеоматеріали, особисті дані потенційних жертв, додатково оплачений переліт до Тбілісі та організовано зустріч з грузинськими фігурантами справи.

На території Грузії під час контрольованих правоохоронцями зустрічей один із організаторів замовлення передав "кілеру" 4 тисячі доларів США авансу, автомат та вибухівку для здійснення злочину.

Після процесуального документування дій зловмисників, правоохоронці затримали у Харкові, згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, представника вітчизняних кримінальних кіл, задіяного в організації замовного вбивства. Зловмиснику здійснено повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Одночасно Службою державної безпеки Грузії спільно з іншими правоохоронними органами країни було затримано двох місцевих жителів – організаторів замовлення, а також проведено низку обшуків за місцем проживання фігурантів провадження.

Наразі Шевченківським районним судом міста Києва громадянину України обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком шістдесят днів, без права внесення застави.



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