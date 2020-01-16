Сторона захисту оскаржить постанову російських слідчих про призупинення слідства у справі українських моряків.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив адвокат Микола Полозов, передає УНН.

"Слідче управління ФСБ Росії призупинило провадження попереднього слідства щодо 24 українських військовослужбовців ВМСУ і СБУ, затриманих під час інциденту в Керченській протоці 25 листопада 2018 року за підставами, передбаченими п. 3 ч. 1 ст. 208 КПК РФ: "місце знаходження підозрюваного або обвинуваченого відоме, проте реальна можливість його участі в кримінальній справі відсутня", - зазначив він.

З його слів, призупинення провадження попереднього слідства сторона захисту "не розцінює як позитивне, в зв'язку з тим, що військові моряки продовжують залишатися в статусі обвинувачуваних у кримінальній справі". "До закінчення строків притягнення українських військових моряків до кримінальної відповідальності (...термін становить 10 років), слідство в будь-який момент може відновити провадження у справі", - додав Полозов.

"Зазначені обставини можуть послужити істотними обмеженнями щодо переміщення українських військових моряків за межі України і не дають їм гарантію безпеки від можливих спроб здійснення комплексу заходів російськими правоохоронними органами щодо подальшого залучення військових моряків до кримінальної відповідальності", - вказав адвокат.

"Ця постанова слідства буде оскаржена стороною захисту в установленому порядку. Наше ключове завдання - виключення обставин подальшого притягнення до кримінальної відповідальності українських військових моряків у межах російської юрисдикції та нівелювання будь-яких негативних правових наслідків для них в майбутньому", - зауважив Полозов.

Нагадаємо, 27 січня стало відомо, що ФСБ РФ призупинила слідство у справі українських моряків.