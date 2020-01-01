Для жителів Білорусі та України буде спрощено процедуру набуття російського громадянства .

Про це заявила 29 січня журналістам начальниця головного управління з питань міграції міністерства внутрішніх справ РФ Валентина Казакова, повідомляє Гордон.

За її словами, МВС пропонує звільнити громадян України й Білорусі від співбесіди на знання російської мови, міністерство вже розробило відповідні законопроєкти.



Казакова додала, що для громадян цих двох держав, а також Казахстану й Молдови передбачено можливість набуття російського громадянства після отримання посвідки на проживання в РФ. За її словами, "що простіше іноземцям у Росії буде оформити документи для проживання, то менше буде негативних явищ у вигляді незаконної міграції".



Президент Росії Володимир Путін 17 липня 2019 року підписав указ про спрощене набуття російського громадянства для жителів Донецької та Луганської областей України.



На засіданні 17 жовтня 2019 року російський уряд схвалив проєкт закону про визнання українців і білорусів носіями російської мови. Цей законопроєкт передбачає можливість набуття статусу носія російської мови без співбесіди під час подання відповідної заяви.

