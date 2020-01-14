29 січня детективи Національного антикорупційного бюро викрили «на гарячому» трьох осіб під час надання частини неправомірної вигоди у розмірі $50 тис. голові Фонду державного майна Дмитру Сенниченку.

Про це повідомляє прес-служба НАБУ, передає НВ.

У листопаді 2019 року Сенниченко повідомив правоохоронному органу, що знайомий запропонував йому хабар в розмірі $5 млн в обмін на призначення на посаду директора ПАТ Одеський припортовий завод (99,5% акцій належать державі) наперед визначеної особи. Знайомий голови ФДМ працював у змові ще з двома особами.

«За задумом, призначений керівник державного підприємства нібито мав сприяти співробітництву між заводом і певним колом приватних компаній, пов’язаних із ініціаторами корупційного злочину. Затримані планували надавати неправомірну вигоду частинами впродовж року з моменту досягнення домовленостей. Під час передачі першого траншу у $50 тис. їх викрили детективи НАБУ», — йдеться в повідомленні.

Бюро також опублікувало відеозаписи спілкування Сенниченка з людьми, які запропонували хабар. В ході розмов вони розповіли, що працюють в інтересах компаній Ніра та ВЕК. Фігурувала також абревіатура ОСПП.

«Пропозиція: якщо є можливість, поміняти директора і дати працювати нашим трьом компаніям», — сказав в ході зустрічі з Сенниченком чоловік на ім'я Віталій.

«І буде прибуток, буде все», — додав чоловік на ім'я Сергій.