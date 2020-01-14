НАБУ затримало трьох осіб, які запропонували голові ФДМ $5 млн за зміну директора ОПЗ

13:21 30.01.2020   Украина

29 січня детективи Національного антикорупційного бюро викрили «на гарячому» трьох осіб під час надання частини неправомірної вигоди у розмірі $50 тис. голові Фонду державного майна Дмитру Сенниченку.

Про це повідомляє прес-служба НАБУ, передає НВ.

У листопаді 2019 року Сенниченко повідомив правоохоронному органу, що знайомий запропонував йому хабар в розмірі $5 млн в обмін на призначення на посаду директора ПАТ Одеський припортовий завод (99,5% акцій належать державі) наперед визначеної особи. Знайомий голови ФДМ працював у змові ще з двома особами.

«За задумом, призначений керівник державного підприємства нібито мав сприяти співробітництву між заводом і певним колом приватних компаній, пов’язаних із ініціаторами корупційного злочину. Затримані планували надавати неправомірну вигоду частинами впродовж року з моменту досягнення домовленостей. Під час передачі першого траншу у $50 тис. їх викрили детективи НАБУ», — йдеться в повідомленні.

Бюро також опублікувало відеозаписи спілкування Сенниченка з людьми, які запропонували хабар. В ході розмов вони розповіли, що працюють в інтересах компаній Ніра та ВЕК. Фігурувала також абревіатура ОСПП.

«Пропозиція: якщо є можливість, поміняти директора і дати працювати нашим трьом компаніям», — сказав в ході зустрічі з Сенниченком чоловік на ім'я Віталій.

«І буде прибуток, буде все», — додав чоловік на ім'я Сергій.



Ще на цю тему:

12:01 24.01.2020
Прокуратура розслідує зловживання службовим становищем під час будівництва казарм в Одеській області
15:01 22.01.2020
НАБУ подозревает экс-начальника Одесского филиала АМПУ в растрате больше 20 миллионов гривен
17:30 16.01.2020
Суд заарештував колишню керівницю ДПС Одеської області
19:01 14.01.2020
ДБР: через пожежі в Одесі повідомлено підозру екскерівникові обласної ДСНС
09:15 14.01.2020
Все керівництво ДПС в Одеській області відсторонено від виконання обов'язків, - Верланов відреагував на повідомлення НАБУ
12:01 12.12.2019
Експосадовцям Чорноморського пароплавства оголосили підозру
18:15 22.11.2019
В Одеському морпорту викрили оборудку на 55 мільйонів - СБУ проводить обшуки
21:01 17.10.2019
Справу мера Одеси передали у Вищий антикорупційний суд
20:01 15.10.2019
Латвійський суд ухвалив рішення про конфіскацію $30 млн, які пов'язують із колишніми українськими чиновниками
12:21 25.09.2019
ДБР: чиновники заробляли на купівлі списаної техніки для порту "Южний"
10:01 09.09.2019
СБУ обнаружила канал поставок фальшивых евро из Турции в Украину
19:21 16.08.2019
Обшук в Одеській облраді: ДБР з’ясовує, скільки вкрали в Ізмаїльського району
Новини
Азербайджан Азербайджан
19:20 21.01.2020
Баку и Тбилиси подписали план сотрудничества в оборонной сфере на 2020 год
17:30 21.01.2020
Алиев предложил ВТБ увеличить кредитование реального сектора экономики Азербайджана
16:45 17.01.2020
В Азербайджане строящийся танкер назовут именем академика / Фото
13:45 16.01.2020
Мониторинг на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении завершился без инцидентов
Всі новини країни
Армения Армения
16:15 29.01.2020
ЮВО: В Армении российские военные сдают зачетны по боевой стрельбе
18:15 27.01.2020
ЮВО: Российские военные в Армении тренируются на дорогах федерального значения
17:00 23.01.2020
ЮВО: В Армении российские военные отрабатывают элементы контраварийного вождения
10:00 23.01.2020
ЮВО: В Армении военнослужащие российской военной базы проводят учения
Всі новини країни
Болгария Болгария
08:50 30.01.2020
Парламент Болгарії відмовився відправляти уряд у відставку
17:00 29.01.2020
У Болгарії провалився вотум недовіри уряду
18:45 28.01.2020
У Болгарії на мілину сіло українське судно: судноплавство Дунаєм заблоковано
15:41 28.01.2020
До кінця року Болгарія планує замінити половину російського газу на азербайджанський та американський
Всі новини країни
Греция Греция
09:50 30.01.2020
Греція планує встановити плавучий бар'єр, аби завадити напливу мігрантів
18:40 29.01.2020
Греція хоче встановити плавучий бар’єр, щоб завадити напливу мігрантів
17:30 29.01.2020
ЄС через наплив мігрантів подвоїть персонал із надання притулку в Греції
09:45 28.01.2020
У Греції двох росіян засудили до 395 років позбавлення волі
Всі новини країни
Грузия Грузия
16:41 30.01.2020
Недопуск у Грузію російського члена делегації ПАРЄ закінчиться санкціями - міністр
14:45 30.01.2020
СБУ та спецслужба Грузії попередили замовне вбивство на території закавказької країни
11:41 30.01.2020
Колишній заступник голови Служби держбезпеки Грузії обіцяє надати докази зв'язку партії Саакашвілі з терористами
18:20 29.01.2020
ЮВО: На военной базе в Абхазии российские артиллеристы приступили к выполнению боевых стрельб
Всі новини країни
Молдова Молдова
19:15 29.01.2020
Президент Молдови хоче "всидіти на двох стільцях"
14:41 22.01.2020
В Молдові заперечили можливість передачі засудженого бізнесмена Платона в Україну
12:40 21.01.2020
Корінь "автомобільного конфлікту" Молдови та "Придністров'я" лежить у визнанні "МПР" стороною переговорів
10:41 20.01.2020
Молдова дозволила авто з придністровськими "номерами" перетинати кордон з Україною
Всі новини країни
Россия Россия
13:45 30.01.2020
﻿У Росії заявили про спрощення набуття російського громадянства для українців і білорусів
10:50 30.01.2020
За прощення Росії у ПАРЄ голосувала Західна Європа та одна українка
09:01 30.01.2020
Завдають шкоди лише власним інтересам. Посольство РФ відреагувало на нові санкції США
21:10 29.01.2020
Эксперт заявил о целях РФ в «большой игре на Балканах»
Всі новини країни
Румыния Румыния
18:15 28.01.2020
В Румунії побудували паром для роботи в Канаді, проектували який і українські інженери
11:41 24.01.2020
На кордоні з Румунією зі стріляниною зупинили контрабандистів
18:45 23.01.2020
Румыния приостановила сотрудничество с Молдовой
19:45 22.01.2020
Конституційний суд Румунії визнав незаконним обрання спікера Сенату
Всі новини країни
Турция Турция
12:41 30.01.2020
Макрон звинуватив Ердогана у втручанні в конфлікт у Лівії
10:20 30.01.2020
Туреччина вкотре заявила, що не визнає анексії Криму Росією
18:30 29.01.2020
Турция стягивает бронетехнику на границу с Сирией / Видео
16:43 28.01.2020
У Туреччині стався ще один землетрус
Всі новини країни
Украина Украина
17:01 30.01.2020
Суд залишив у силі вирок засудженому за держзраду кримському депутату Ганишу
16:21 30.01.2020
Україна депортує 9 злодіїв в законі з Росії та Грузії
16:01 30.01.2020
Сенцов: Я готовий бути останнім цвяхом у домовину Путіна
15:41 30.01.2020
Судоверфь Одесского порта отремонтировала научно-исследовательское судно
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд