Макрон звинуватив Ердогана у втручанні в конфлікт у Лівії

12:41 30.01.2020   Турция

Президент Франції Еммануель Макрон звинуватив свого турецького колегу Реджепа Таїпа Ердогана в порушенні його обіцянки не втручатися в ситуацію в Лівії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

Макрон сказав, що турецькі військові кораблі в супроводі сирійських найманців були помічені після прибуття до Лівії. Ердоган не відповів на звинувачення.

За словами Макрона, присутність турецьких військових кораблів була "явним порушенням" того, що Ердоган пообіцяв в Берліні 19 січня під час конференції по Лівії з іншими світовими лідерами. Макрон назвав дії Туреччини "шкідливими для безпеки всіх європейців і жителів Сахеля".

Раніше в цьому місяці світові лідери зобов'язалися не втручатися в громадянський конфлікт в Лівії і дотримуватися ембарго ООН на постачання зброї.

Туреччина підтримує підтримуваний ООН уряд національної згоди (GNA) в Тріполі, в той час як Франція підтримує відносини з конкурентом уряду, генералом Халіфою Хафтаром.



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