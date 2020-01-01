Макрон звинуватив Ердогана у втручанні в конфлікт у Лівії
|12:41 30.01.2020
|Турция
Президент Франції Еммануель Макрон звинуватив свого турецького колегу Реджепа Таїпа Ердогана в порушенні його обіцянки не втручатися в ситуацію в Лівії.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.
Макрон сказав, що турецькі військові кораблі в супроводі сирійських найманців були помічені після прибуття до Лівії. Ердоган не відповів на звинувачення.
За словами Макрона, присутність турецьких військових кораблів була "явним порушенням" того, що Ердоган пообіцяв в Берліні 19 січня під час конференції по Лівії з іншими світовими лідерами. Макрон назвав дії Туреччини "шкідливими для безпеки всіх європейців і жителів Сахеля".
Раніше в цьому місяці світові лідери зобов'язалися не втручатися в громадянський конфлікт в Лівії і дотримуватися ембарго ООН на постачання зброї.
Туреччина підтримує підтримуваний ООН уряд національної згоди (GNA) в Тріполі, в той час як Франція підтримує відносини з конкурентом уряду, генералом Халіфою Хафтаром.
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