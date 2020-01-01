Бердянский морской порт с 29 января 2020 года увеличивает объявленную проходную осадку для судов на подходном канале и в акватории на 10 см — до 7,8 метра.

Как сообщила пресс-служба ГП «Администрация морских портов Украины» (АМПУ), это стало возможным благодаря проведению эксплуатационного дноуглубления в Бердянске в течение последних пяти месяцев, передают Порты Укаины.

«Это событие является значимым и жизненно необходимым для нашего порта. Восстановление паспортных глубин позволит максимально использовать возможности порта по обработке судов и сделает грузоперевалку через Бердянск более привлекательной и конкурентной», — отметил начальник администрации Бердянского морского порта Александр Барчан.

АМПУ начала эксплуатационное дноуглубление в порту Бердянск в конце августа 2019 года. Его исполнителем (по результатам открытых торгов на электронной платформе ProZorro) стало ООО «Специализированное техническое бюро «Азимут». Согласно договору, общий объем работ, который должен выполнить подрядчик в порту Бердянск, составляет 1,85 млн кубометров. Основные работы (1,39 млн кубометров) необходимо провести на подходном канале, 466 тыс. кубометров — в акватории порта. На данный момент проект реализован уже почти на 40%.

Сейчас в Бердянске работает дноуглубительный флот подрядчика в составе многочерпакового земснаряда Dunay с тремя шаландами и самоотвозного землесоса UMD Hercules. Параллельно с флотом подрядчика продолжает работу и землесос «Меотида» филиала «Дельта-лоцман» ГП «АМПУ».

В планах — в ближайшие месяцы довести глубины порта Бердянск до паспортных — 7,9 м.

«Уменьшение глубин на подходных каналах порта привело к недогрузке судов, повлекшей недополучение прибыли для администрации порта, стивидорных компаний, грузовладельцев. Недогрузка из-за уменьшения проходной осадки на 20 см составляет 1-5 тыс. тонн на судно. В 2019 году грузооборот по Бердянскому морскому порту при проходной осадке в 7,7 м составил 2 млн тонн. При осадке в 7,9 м грузопереработка могла бы быть около 2,5 млн тонн», — добавил Барчан.

Бердянский морской порт по паспорту канала может принимать суда с осадкой 7,9 м. Длина подходного канала порта составляет 20 км, ширина — 90 м, ежегодная заносимость канала — 720 тыс. кубометров в год, акватории — 300 тыс. кубометров в год. Проектная глубина у причалов порта — 8,4 м, подходного канала — 8,55 м, акватории — 8,4 м.

С 2014 года для обеспечения безопасности мореплавания проходная осадка в морском порту Бердянск была уменьшена до 7,5 метра. В октябре 2016 года после частично проведенного дноуглубления ее подняли до 7,7 метра.