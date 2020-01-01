У Польщі пропонують співпрацю з Україною і Румунією на кшталт ЛитПолУкрбриг
|12:01 30.01.2020
|Украина
Керівник Бюро національної безпеки Польщі Павел Солох похвалив співпрацю у рамках спільної литовсько-польсько-української бригади (ЛитПолУкрбриг) і висловив думку про доцільність запровадження такої військової співпраці між Україною, Румунією та Польщею.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресреліз апарату РНБО України.
Солох, який перебуває в Україні з дводенним робочим візитом, зустрівся з секретарем Ради національної безпеки і оборони України Олексієм Даніловим.
Сторони також оцінили можливість продовження діяльності у форматі "Стратегічного діалогу" керівників нацбезпеки Україна-Польща-США-Білорусь, започаткованого у Варшаві 30 серпня минулого року, зазначивши, що є зацікавленість у збереженні і розвитку цього формату співпраці.
Данілов і Солох детально обговорили двосторонню співпрацю у секторі безпеки і оборони, зокрема у сфері ВПК, а також інтенсифікацію співробітництва на рівні апаратів та експертів двох відомств.
"Солох високо оцінив візит президента України до Польщі, зазначивши, що Володимир Зеленський докладає значних зусиль до активізації українсько-польських взаємин і додає міжнародним відносинам нової динаміки", - йдеться у повідомленні РНБО.
Нагадаємо, ЛитПолУкрбриг створена з метою участі в міжнародних операціях, що проводитимуться на підставі мандата Ради безпеки ООН та рішень уповноважених органів Литви, Польщі та України. Місце дислокації бригади - польський Люблін.
Колишній президент України Петро Порошенко заявляв, що отримує пропозиції про створення формувань, аналогічних до військової бригади ЛитПолУкрбриг, від інших країн-сусідів.
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