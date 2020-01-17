У Північноатлантичному альянсі позитивно оцінили виконання Україною реформ, але наголосили на необхідності приділити увагу реформуванню Служби безпеки України (СБУ) й оборонно-промислового комплексу, а також упровадженню ефективного парламентського контролю в сфері оборони та безпеки.

Про це повідомив глава делегації в ПАРЄ НАТО Єгор Чернєв, передає Інтерфакс-Україна.

"Партнери з НАТО позитивно оцінили виконання Україною річної національної програми. Цей документ є "домашньою роботою" на шляху до НАТО. А сьогоднішні реформи - реальний крок до ПДЧ і його фактичне виконання", - цитує прес-служба слова народного депутата від фракції Єгора Чернєва після дводенної роботи Міжпарламентської Ради "Україна-НАТО".

Як наголошується в повідомленні, в НАТО позитивно відзначили послідовність взятого курсу та значний поступ уперед у здійсненні реформ.

"Але водночас наголосили на необхідності приділити увагу таким критичним питанням, як реформування СБУ та оборонно-промислового комплексу, а також упровадження ефективного парламентського контролю у сфері оборони та безпеки", - наголосив Чернєв.

Крім того, під час засідання ради українська сторона наголосила, що де-факто вже виконує ПДЧ, а отже, час закріпити це де-юре.

"Наразі Україні стратегічно важливе приєднання до Програми розширених можливостей, значно поглиблює взаємодію з НАТО і є нагальною потребою для наших військових. Це також питання обміну розвідданими", - йдеться в повідомленні.

За інформацією прес-служби, участь у цій програмі дала б змогу б за лічені хвилини отримати від партнерів інформацію про збиття українського літака в Ірані. Приєднання до програми - це практична взаємодія на операційному рівні для посилення безпеки і України, і країн-членів альянсу.