Колишній перший заступник голови Служби державної безпеки (СГБ) Грузії Йосип (Сосо) Гогашвілі стверджує, що у нього є інформація, яка вказує на зв'язок колишньої правлячої, а нині опозиційної партії "Єдиний національний рух" (ЄНР) і її лідерів з членами терористичної організації "Ісламська держава".

"У Грузії всі дізнаються, що в реальності являє собою "Національний рух"", - заявив він у середу грузинському Першому каналу, прокоментувавши опублікований ним раніше в одній із соціальних мереж статус, де він стверджує, що "за терористами ISIS ("Ісламська держава" стояла і стоїть "головна" опозиційна партія "Національний рух", передає Інтерфакс-Україна.

За словами Гогашвілі, йому в руки потрапила інформація, що підтверджує це, і, якщо з боку відповідних органів буде виявлена цікавість, він готовий максимально допомогти слідству і передати наявні у нього докази.

При цьому він утримується на даному етапі детально говорити про те, яку саме інформацію він готовий передати слідчим.

За його словами, йдеться про створену в Грузії конкретну злочинну групу, в якій брав участь знищений в листопаді 2017 року під час спецоперації в Тбілісі терорист Ахмед Чатаєв.

"Я обов'язково ознайомлю громадськість з цією інформацією, максимально допоможу слідству, якщо воно піде в цьому напрямку, щоб встановити фактично що і як було. Я опублікую цю інформацію. Обіцяю "Національному руху" важкі місяці", - зазначив Гогашвілі.

Крім цього, Гогашвілі обіцяє надати всю наявну в нього інформацію закордонним партнерам Грузії.

Гогашвілі пішов у відставку в серпні 2018 року. Він працював в СГБ з 2015 року. Його ім'я асоціювалося з багатьма гучними справами в Грузії, не тільки з спецопераціями в Тбілісі в листопаді 2017 року, коли була знищена група терористів на чолі з Чатаєвим і операцією із затримання підозрюваних у підтримці терористичної діяльності в Панкіській ущелині.