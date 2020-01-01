Кабмин ликвидировал Крымско-Черноморскую и Азовскую экоинспекции
|10:21 30.01.2020
|Украина
Кабинет министров на заседании в среду принял решение о ликвидации Государственной Азовский морской экологической инспекции и Государственной экологической инспекции Крымско-Черноморского округа.
Об этом сообщил и.о. председателя Государственной экологической инспекции Егор Фирсов, передают Порты Укаины.
«Их основой задачей было улучшение экологической ситуации в Азовском и Черном морях. Вместо этого инспекции занимались судами в портах, почти каждую неделю, в том или ином порту, возникал скандал из-за задержания судов представителями экоинспекции. Для этих задержаний не было реальных оснований, а служили они лишь поводом для вымогательства взяток», — объяснил он.
По словам Фирсова, после ликвидации этих органов функция контроля в Черном и Азовском морях будет передана в областные инспекции Донецкой, Одесской, Херсонской, Запорожской и Николаевской областей.
«С этого времени, каждое задержание судна должно быть санкционировано руководителем ГЭИ, а Минэкоэнерго будет осуществлять мониторинг этой деятельности», — подчеркнул он.
В декабре 2019 года и.о. председателя ГЭИ Фирсов отстранил начальника Государственной экологической инспекции Крымско-Черноморского округа Александра Ставнийчука от исполнения обязанностей в рамках дисциплинарного производства. Также Фирсов рассказал о схеме, которая действовала в украинских портах с участием чиновников Госэкоинспекции.
В Одесской областной госадминистрации в декабре 2019 года состоялось рабочее совещание, поводом для которого стала длительная практика взятия проб изолированного балласта экологами, огромные штрафы и задержки судов, а следовательно — сохранение известных коррупционных схем, которые, казалось, с лета этого года были ликвидированы прямым запретом правительства.
Президент Владимир Зеленский во время своего визита в Одессу 13 июля этого года признал, что в портах существует масштабная коррупция и предложил приостановить проверки судов в морских портах Украины сотрудниками Государственной экологической инспекции, системно занимающимися вымогательством взяток.
Ще на цю тему:
Держекоінспекція: біля місця аварії танкеру в Одесі в 53 рази перевищений вміст нафтопродуктів
У день Чорного моря екологи розповіли, як його можна вберегти
Впервые за полвека в Никитском ботсаду зацвели агавы
Крымский титановый завод отравляет Херсонщину и не платит эконалог из-за «прекращенного производства»
В Одесской области посреди зимы появился фламинго / Фото
В Херсонской области по неизвестной причине погибли 5 тыс. диких птиц: идет расследование
В Азовском море назревает рыбная катастрофа
На соединение Тилигульского лимана с морем потратили 68 млн грн
Начата реализация морской части проекта соединительного канала «Тилигульский лиман — Чёрное море»