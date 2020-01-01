Кабинет министров на заседании в среду принял решение о ликвидации Государственной Азовский морской экологической инспекции и Государственной экологической инспекции Крымско-Черноморского округа.

Об этом сообщил и.о. председателя Государственной экологической инспекции Егор Фирсов, передают Порты Укаины.

«Их основой задачей было улучшение экологической ситуации в Азовском и Черном морях. Вместо этого инспекции занимались судами в портах, почти каждую неделю, в том или ином порту, возникал скандал из-за задержания судов представителями экоинспекции. Для этих задержаний не было реальных оснований, а служили они лишь поводом для вымогательства взяток», — объяснил он.

По словам Фирсова, после ликвидации этих органов функция контроля в Черном и Азовском морях будет передана в областные инспекции Донецкой, Одесской, Херсонской, Запорожской и Николаевской областей.

«С этого времени, каждое задержание судна должно быть санкционировано руководителем ГЭИ, а Минэкоэнерго будет осуществлять мониторинг этой деятельности», — подчеркнул он.

В декабре 2019 года и.о. председателя ГЭИ Фирсов отстранил начальника Государственной экологической инспекции Крымско-Черноморского округа Александра Ставнийчука от исполнения обязанностей в рамках дисциплинарного производства. Также Фирсов рассказал о схеме, которая действовала в украинских портах с участием чиновников Госэкоинспекции.

В Одесской областной госадминистрации в декабре 2019 года состоялось рабочее совещание, поводом для которого стала длительная практика взятия проб изолированного балласта экологами, огромные штрафы и задержки судов, а следовательно — сохранение известных коррупционных схем, которые, казалось, с лета этого года были ликвидированы прямым запретом правительства.

Президент Владимир Зеленский во время своего визита в Одессу 13 июля этого года признал, что в портах существует масштабная коррупция и предложил приостановить проверки судов в морских портах Украины сотрудниками Государственной экологической инспекции, системно занимающимися вымогательством взяток.