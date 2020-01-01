Одесский порт отдадут в концессию уже в этом году

11:01 30.01.2020   Украина

Министерство инфраструктуры рассматривает возможность объявления в 2020 году инвестиционного конкурса для передачи в концессию имущества ГП “Одесский морской торговый порт” (ОМТП).

Об этом заявил первый заместитель министра инфраструктуры Дмитрий Абрамович, передает УкрРудПром.

“Мы находимся на первоначальной стадии пре-ТЭО. Мы уже говорим о том, что это будет концессия. Мы говорим о том, что объявим ее в этом году. Сейчас мы делаем пре-ТЭО, посмотрим первый срез. Потом будет актуальная записка, потом будет ТЭО — полноценное технико-экономическое обоснование. Потом мы всех пригласим к участию. Я думаю, что это будет в этом году”, — заявил Абрамович на встрече в Одесском порту с делегацией деловых кругов Азербайджана, возглавляемой министром энергетики Пярвазом Шахбазовым.

В состав азербайджанской делегации, помимо министра энергетики, входят президент государственной нефтяной компании SOCAR Ровнаг Абдуллаев, заместитель министра иностранных дел РА Халаф Халафов, посол Азербайджана в Украине Азер Худиев, представители деловых кругов Республики Азербайджан.

В ходе встречи начальник Одесского филиала АМПУ Руслан Сахаутдинов и и.о. директора ОМТП Алексей Мясковский представили членам азербайджанской делегации полную информацию о деятельности руководимых ими предприятий, основных объектах, расположенных на территории, возможностях использования инфраструктуры порта для обработки всех видов грузов, перспективах судозаходов туристических судов в 2020-2021 годах, инвестиционной привлекательности объекта, с учетом расположения в центре города, близости к аэропорту и железнодорожному узлу, степени износа основных фондов.

Отдельно подчеркнута готовность властей всех уровней содействовать инвестициям в Одесский порт и наличие новой законодательной базы, которая создает для них режим наибольшего благоприятствования.



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