За прощення Росії у ПАРЄ голосувала Західна Європа та одна українка

10:50 30.01.2020   Россия

Голосування щодо повноважень російської делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи виявило чіткий розподіл між країнами – з якого, втім було декілька винятків.

Про це повідомляє зі Страсбурга кореспондент "Європейська правда".

Це рішення, ухвалене пізно ввечері 29 січня, стало програшем української делегації. Повноваження росіян, які виставили ультиматум на адресу ПАРЄ, були підтверджені у повному обсязі, а майже всі правки, запропоновані Україною – відхилені.

За це рішення проголосувало 96 депутатів, проти - 44, ще 7 депутатів утрималися.

Українська делегація голосувала у повному складі – свої голоси віддали 12 членів депутатів. 11 з них натиснули кнопку проти, але одна представниця України підтримала повернення росіян. Це – представниця ОПЗЖ Юлія Льовочкіна. За інформацією ЄвроПравди, вона ще у Києві повідомила колег про те, що виступає проти оскарження повноважень РФ, і не братиме участь у діях з цього приводу. Льовочкіна також підтримала затвердження "нової санкційної процедури", яка практично знищує можливість накласти санкції на РФ надалі, та голосувала проти усіх українських поправок до цих документів.

Україну підтримали всі члени грузинської, литовської, латвійської, делегацій, які взяли участь у голосуванні, майже всі шведи та всі поляки крім однієї депутатки, що утрималася. Також разом із Україною проголосував один молдаванин (представник опозиційного блоку ACUM), один словак (інші віддали голоси "за" Росію), один турок (інші також підтримали РФ).

Представники Західної Європи, що були у залі під час голосування, майже одностайно підтримали РФ. Україні свої голоси віддали лише двоє нідерландців, один іспанець та один британець.

Як повідомлялося, у середу у ПАРЄ офіційно дозволили працювати російським депутатам, які голосували за анексію Криму.

Примітно, що напередодні асамблея ухвалила жорстке рішення про покарання Польщі за недемократичні дії уряду. Детальніше в статті "Жорсткість для Польщі, діалог для Росії: ПАРЄ обрала нову країну для критики".



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