У анексованому Криму викликати "на розмову" в ФСБ можуть навіть за лайк або коментар до публікації в інтернеті, яка не сподобалася спецслужбам.

Про це "Апострофу" розповів лідер кримсько-татарського національного руху Мустафа Джемілєв, передає УНІАН.

"Зараз моя дружина там (в Криму, - ред.). Тиша, як на цвинтарі. Ті, хто міг говорити і висловлювати свою точку зору, або були викрадені і вбиті, або сидять в тюрмах. Тих, хто мовчить - не чіпають. Колаборанти по домівках поховалися, на людях не показуються. Люди бояться один з одним говорити на теми, крім побутових - мовчать про Україну, окупацію. Та що говорити, якщо російські спецслужби стежать за інтернетом, якщо хтось лайк поставив під статтю, яка не подобається росіянам, вже викликають на розмови з ФСБ ", – сказав Джемілєв.

Лідер кримських татар додав, що президент Росії Володимир Путін спеціально ігнорує тему Криму.

Він не згадав про півострів в посланні до Федеральних зборів, промовчав і на підсумковій прес-конференції.

А під час зустрічі Нормандської четвірки, коли президент України Володимир Зеленський заговорив про Крим, Путін показово почав порпатися в паперах і робив вигляд, що не розчув.



