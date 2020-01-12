Министерство финансов США ввело санкции против оператора железнодорожных перевозок в оккупированный Крым - компании «Гранд Сервис Экспресс» (ГСЭ).

Об этом сообщил телеканал RT со ссылкой на заявление ведомства, передает Крым Информ.

В санкционный список также включен "врио губернатора" оккупированного Севастополя Михаил Развожаев.

Как отмечается на сайте минфина США, ГСЭ и Развожаев попали в список санкций, которые были введены в связи с событиями в аннексированном Крыму.

Под американские ограничительные меры также попал "гендиректор" «Гранд Сервис Экспресс» Александр Ганов.

Санкции также введены в отношении "премьер-министра" оккупированного Крыма Юрия Гоцанюка, "спикера заксобрания" аннексированного Севастополя Владимира Немцева, "сенатора" от оккупированного Севастополя Екатерины Алтабаевой, "руководителя избиркома" аннексированного Севастополя Сергея Даниленко, "зампедседателя избиркома" оккупированного Севастополя Лидии Басовой и "секретаря избирательной комиссии" аннексированного Севастополя Екатерины Пырковой.