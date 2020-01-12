Оператор перевозок в оккупированный Крым попал под санкции США
|10:01 30.01.2020
|Крым
Министерство финансов США ввело санкции против оператора железнодорожных перевозок в оккупированный Крым - компании «Гранд Сервис Экспресс» (ГСЭ).
Об этом сообщил телеканал RT со ссылкой на заявление ведомства, передает Крым Информ.
В санкционный список также включен "врио губернатора" оккупированного Севастополя Михаил Развожаев.
Как отмечается на сайте минфина США, ГСЭ и Развожаев попали в список санкций, которые были введены в связи с событиями в аннексированном Крыму.
Под американские ограничительные меры также попал "гендиректор" «Гранд Сервис Экспресс» Александр Ганов.
Санкции также введены в отношении "премьер-министра" оккупированного Крыма Юрия Гоцанюка, "спикера заксобрания" аннексированного Севастополя Владимира Немцева, "сенатора" от оккупированного Севастополя Екатерины Алтабаевой, "руководителя избиркома" аннексированного Севастополя Сергея Даниленко, "зампедседателя избиркома" оккупированного Севастополя Лидии Басовой и "секретаря избирательной комиссии" аннексированного Севастополя Екатерины Пырковой.
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