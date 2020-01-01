Завдають шкоди лише власним інтересам. Посольство РФ відреагувало на нові санкції США

09:01 30.01.2020   Россия

Американські санкції проти Росії завдають шкоди тільки інтересам США, підриваючи основу для взаємовигідного спілкування Москви і Вашингтона.

Про це в Facebook заявило російське посольство в США, передає НВ.

«У Вашингтоні як і раніше вірять у те, що шляхом обмежувальних заходів зможуть підірвати ті позитивні зміни, які відбуваються в Криму з моменту возз'єднання з Російською Федерацією», — зазначили у дипвідомстві.

Російські дипломати вважають, що США «не можуть змиритися з успіхами російської влади щодо всебічного розвитку цього регіону» — з запуском залізничного і автомобільного сполучення з островом — і намагаються представити політичний процес в Криму «у деструктивному світлі».

«Хотіли б нагадати нашим колегам, що рестрикції не змінять політики Росії. А їх автори завдають шкоди лише власним інтересам — підривають основу для взаємовигідного співробітництва з нашою країною», — йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Міністерство фінансів США розширило санкції проти Росії за триваючу агресію проти України та анексію Криму.

28 січня санкції щодо РФ розширив Євросоюз за проведення «виборів» в окупованому Криму.

Також санкції на шістьох росіян наклала Канада за організацію незаконних виборів в окупованому Криму.

 



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