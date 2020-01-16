Канада приєдналась до нових санкцій США та ЄС проти Росії
|09:30 30.01.2020
|Крым
Канада ввела санкції проти 6 росіян за організацію незаконних виборів в анексованому Криму.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ Канади, передає Громадське.
«Постановою про спеціальні економічні заходи (Україна) заморожуються активи і вводиться заборона на співпрацю з певними особами шляхом заборони всім на території Канади і канадцям за межами Канади торгувати майном цих осіб або надавати їм фінансові та пов’язані послуги», — йдеться у повідомленні.
Відзначається, що оголошені санкції набувають чинності негайно.
Раніше 29 січня США ввели нові санкції щодо Росії через анексію українського Криму в 2014 році.
28 січня Європейський Союз вніс до списку санкцій 7 людей, пов'язаних з незаконними виборами в анексованому Криму у вересні 2019 року.
Ще на цю тему:
Сенцов: Я готовий бути останнім цвяхом у домовину Путіна
Полозов назвав причину зупинення слідства в справі захоплених Росією українських моряків
Туреччина вкотре заявила, що не визнає анексії Криму Росією
Оппределен круг обязанностей нового российского куратора Крыма
Єльченко нагадав про проблему Криму перед візитом Помпео в Україну
ЄС вимагає від Росії забезпечити вільний прохід суден Керченською протокою – Боррель
Крупнейшее предприятие Балаклавы заявило о рейдерском захвате