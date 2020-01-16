Канада ввела санкції проти 6 росіян за організацію незаконних виборів в анексованому Криму.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ Канади, передає Громадське.

«Постановою про спеціальні економічні заходи (Україна) заморожуються активи і вводиться заборона на співпрацю з певними особами шляхом заборони всім на території Канади і канадцям за межами Канади торгувати майном цих осіб або надавати їм фінансові та пов’язані послуги», — йдеться у повідомленні.

Відзначається, що оголошені санкції набувають чинності негайно.

Раніше 29 січня США ввели нові санкції щодо Росії через анексію українського Криму в 2014 році.

28 січня Європейський Союз вніс до списку санкцій 7 людей, пов'язаних з незаконними виборами в анексованому Криму у вересні 2019 року.