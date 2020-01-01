Уряд Греції планує встановити плавучий бар'єр, аби завадити мігрантам припливати до грецьких островів з прилеглого узбережжя Туреччини.

Про це повідомляє AP, передає НВ.

Згідно з інформацією, розміщеною на сайті урядових державних закупівель, міністерство оборони Греції запропонувало приватним підрядникам протягом трьох місяців взяти участь у тендері на встановлення плавучої огорожі завдовжки 1,7 км.

Зазначається, що зростання чисельності мігрантів та біженців, що припливають на острів Лесбос та інші східні грецькі острови, призвело до значного перенаселення тамтешніх таборів біженців.

Як повідомляється, огорожа буде підніматися на 50 сантиметрів над водою, на ній планується встановити миготливі ліхтарі.

В описі проєкту зазначається, що плавуча огорожа має невійськове призначення.

За оцінками чиновників, проєкт коштуватиме 500 тисяч євро.