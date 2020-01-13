В Росії поставили для ПАРЄ ультиматум щодо санкцій
|09:20 30.01.2020
|Украина
Російська делегація припинить роботу в Парламентській асамблеї Ради Європи у разі затвердження найменших санкцій проти неї.
Про це повідомляє зі Страсбурга кореспондент "Європейська правда".
Голова російської делегації у ПАРЄ Пьотр Толстой попередив інших членів асамблеї про намір РФ знову ініціювати кризу у Раді Європи у разі, якщо будуть затверджені будь-які обмеження повноважень російських депутатів.
Про це він заявив під час дискусії про затвердження або обмеження повноважень делегації РФ. "В разі ухвалення будь-яких санкцій проти Росії, проти нашої делегації – ми будемо змушені піти геть", - запевнив він.
"І знову історія піде по колу, знову організація опиниться у глибокій кризі", - попередив він, закликавши членів ПАРЄ підтвердити повноваження російської делегації у повному обсязі.
Як повідомлялося, раніше генсек Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич розповіла, як російські гроші допомогли в роботі організації та дозволили вийти з кризи, яка була за відсутності представників РФ.
Перед цим у ПАРЄ офіційно дозволили працювати російським депутатам, які голосували за анексію Криму.
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