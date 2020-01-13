Російська делегація припинить роботу в Парламентській асамблеї Ради Європи у разі затвердження найменших санкцій проти неї.

Про це повідомляє зі Страсбурга кореспондент "Європейська правда".

Голова російської делегації у ПАРЄ Пьотр Толстой попередив інших членів асамблеї про намір РФ знову ініціювати кризу у Раді Європи у разі, якщо будуть затверджені будь-які обмеження повноважень російських депутатів.

Про це він заявив під час дискусії про затвердження або обмеження повноважень делегації РФ. "В разі ухвалення будь-яких санкцій проти Росії, проти нашої делегації – ми будемо змушені піти геть", - запевнив він.

"І знову історія піде по колу, знову організація опиниться у глибокій кризі", - попередив він, закликавши членів ПАРЄ підтвердити повноваження російської делегації у повному обсязі.

Як повідомлялося, раніше генсек Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич розповіла, як російські гроші допомогли в роботі організації та дозволили вийти з кризи, яка була за відсутності представників РФ.

Перед цим у ПАРЄ офіційно дозволили працювати російським депутатам, які голосували за анексію Криму.