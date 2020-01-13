Україна продовжить працювати у ПАРЄ, попри поразку

08:05 30.01.2020   Украина

Делегація України лишається у Парламентській асамблеї Ради Європи і не здійснюватиме демарші, попри програш у голосуваннях на цій сесії.

Про це оголосила голова української делегації Єлизавета Ясько (Слуга народу), відповідаючи на запитання "Європейська правда" у Страсбурзі.

Ця заява пролунала на спільному брифінгу членів делегації, що представляють різні політичні сили, після голосування, на якому асамблея відмовилася накладати санкції на РФ.

За словами Ясько, варіант призупинення роботи у ПАРЄ не розглядається. "Ми продовжуватимемо працювати, звичайно – тому що ми приїхали сюди відстоювати цінності Ради Європи. Ми будемо боротися", - заявила вона.

Депутатка також наголосила на важливості змін, які були внесені у рішення під час дебатів. "Ми точно знаємо, що правда на наші стороні, тому що на нашій стороні міжнародне право. Тому те, що там, у резолюції, є згадка про Крим та про попередні резолюції – це для нас важливо", - заявила вона.

К повідомлялося, у середу ПАРЄ підтвердила повноваження Росії, додавши у документ зміни щодо Криму.

 



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