Ясько про голосування у ПАРЄ: їх вибір - тримати Росію на короткому повідку

10:10 30.01.2020   Украина

Рішення про "прощення Росії", - це вибір більшості делегатів ПАРЄ. Так працює демократична процедура. Це їхній вибір - тримати Росію на короткому повідку. Але і їхня відповідальність.

 Про це написала у Facebook голова української делегації у ПАРЄ Єлизавета Ясько, передає УНН.

"Результат голосування не свідчить, що підтримка України зменшились. Кожен член ПАРЄ ухвалював рішення, керуючись власними переконаннями. Більша частина делегатів, навіть дружніх до Росії, вважають, що вона зобов'язана виконувати свої міжнародні зобов’язання, а для цього вона має бути представлена в ПАРЄ, і з нею треба вести діалог. Таку позицію ми чули і в залі засідань, і в комітетах, і на двосторонніх зустрічах. Я не вірю в ефективність такого підходу: це маніловщина", - зазначила Ясько.

За її словами, Росія жодним чином не показує бажання змінити свою політику, виконувати резолюції ПАРЄ та дотримуватись міжнародного права.

"Втім, рішення про "прощення Росії", - це вибір більшості делегатів ПАРЄ. Так працює демократична процедура. Це їхній вибір - тримати Росію на короткому повідку. Але і їхня відповідальність", - додала вона.

Ясько вважає, що нинішнє голосування не розв'язує, а поглиблює кризу в Організації.

"Повторювати мантру про діалог з державою-агресором - це шлях в нікуди. Росіяни в ПАРЄ показують, що європейські цінності, права людини, мир і демократія для них - це порожній звук. Вони говорять мовою погроз, ультиматумів і пропаганди. Тим не менш, Росія буде в ПАРЄ. Ми назвали це "новою нормальністю", - резюмувала голова української делегації в ПАРЄ.

Нагадаємо, більшість депутатів ПАРЄ підтримали резолюцію, яка дозволяє російській делегації залишитись в Парламентській асамблеї.

Раніше Парламентська асамблея Ради Європи підтримала додаткову санкційну процедуру. Проте її механізм виписаний так, що реалізувати санкції щодо держав, які серйозно порушили принципи Ради Європи, практично неможливо.



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