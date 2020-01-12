Офіційний Вашингтон у середу запровадив нові санкції проти вісьмох фізичних і однієї юридичної особи, які представляють російську окупаційну владу в Криму, а також супутню бізнес-структуру, зареєстровану в Москві.

Про це йдеться в повідомленні Мінфіну, повідомляє Укрінформ.

"Сьогодні Офіс контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США запровадив санкції проти восьми осіб та однієї організацію у відповідь на продовження агресії Росії проти України та спробу окупації Криму", - зазначається в повідомленні.

При цьому уточнюється, що проти сімох осіб із цього списку напередодні були запроваджені санкції Євросоюзу. "OFAC також запровадив санкції проти ще однієї особи та однієї організації, яка забезпечує залізничні послуги на підтримку зусиль щодо поглиблення економічної інтеграції Росії з Кримом", - зауважили в американському Мінфіні.

Повідомляється, що Канада також ввела обмеження проти зазначених осіб у контексті скоординованих дій щодо засудження міжнародною спільнотою російської агресії проти України.

Таким чином, США додали до "чорного списку" сімох чиновників кримської окупаційної влади, у тому числі так званих прем'єра Криму, в.о. губернатора Севастополя, голови законодавчих зборів та інших посадовців. Окремо до списку включена московська приватна залізнична компанія Grand Service Express та її гендиректор Олександр Ганов.

При цьому, у відомстві підкреслили, що санкції можуть бути запроваджені також проти третіх осіб, які матимуть справи з фізичними та юридичними особами, визначеними у списку обмежень Мінфіну США.