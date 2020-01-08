У ВМС ЗС України ведуться переговори з представниками США щодо передачі патрульних катерів типу «Айленд».

28 січня, в Одесі розпочато робочу зустріч між представниками Військово-Морських Сил Збройних Сил України та Берегової охорони США, повідомляє прес-центр Командування

Військово-Морських СилтЗбройних Сил України

Від української сторони делегацію представляє начальник управління кораблебудування Командування ВМС ЗС України капітан 1 рангу Василь Радчук. Іноземну делегацію очолює менеджер проекту офісу міжнародних програм продажів штабу 922 Берегової охорони США пан Ентоні Кореале.

Захід триватиме протягом трьох днів у форматі конференцій та перемовин з опрацюванням плану передачі для потреб ВМС ЗС України додатково трьох катерів класу «Island».

– Зустріч триває в рамках програми поставки катерів Берегової оборони США до України. На даний час обговорюється питання поставки ще трьох катерів протягом поточного та наступного років, – зазначив начальник управління кораблебудування Командування ВМС ЗС України капітан 1 рангу Василь Радчук. – Отримання катерів процес тривалий та потребує як оновлення і модернізацію обладнання катерів, так і підготовку екіпажів. Ми очікуємо, що до кінця 2020 року катери будуть повністю готові до прийому екіпажів, які ми відправимо на підготовку на початку 2021 року. Попередньо, перші два катери увійдуть до складу Військово-Морських Сил ЗС України вже у травні 2021 року, наступний – з невеликим інтервалом, – додав він.

Важливо зазначити, що одним з питань зустрічі є обговорення можливості підготовки катерів для передачі та навчання екіпажів за рахунок іноземної сторони, а також можливості додаткової підготовки на базі військової частини Берегової охорони США в м. Балтімор українських інструкторів, які мають, в подальшому, забезпечити повний цикл підготовки майбутніх екіпажів на базі вже отриманих катерів «Island» безпосередньо в Україні.