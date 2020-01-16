Кримських татар етапували з ростовського СІЗО у Башкорстан

08:40 30.01.2020   Крым

З ростовського СІЗО етапували в Республіку Башкорстан трьох кримських татар - фігурантів сімферопольської групи "справи Хізб ут-Тахрір".

Про це повідомляє у Facebook Кримська солідарність, передає Укрінформ.

"28 січня 2020 року з російського ФКУ СІЗО-1 ГУФСВП Росії по Ростовській області етапували трьох фігурантів "сімферопольської групи", які були заарештовані в Криму за політично мотивованою "справою Хізб ут-Тахрір". У представників захисту та родичів немає точних даних про їхнє місцезнаходження, крім назви республіки", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають у Кримській солідарності, про те, що Айдер Саледінов, Рустем Ісмаїлов і Еміль Джемадінов 28 січня етаповані, стало відомо адвокату Рустему Кямілеву, який сьогодні спробував пройти у СІЗО для зустрічі з кримськими політв'язнями.

Як повідомлялося, 12 жовтня 2016 року були затримані фігуранти першої сімферопольської групи "справи Хізб ут-Тахрір", серед яких були Айдер Саледінов, Рустем Ісмаїлов і Еміль Джемадінов. Південним окружним військовим судом м.Ростов-на-Дону вони були засуджені на строки від 12 до 14 років колонії суворого режиму (ч.2 ст.205.5 КК РФ). 24 грудня 2019 року Верховний суд РФ після апеляції пом'якшив вирок на півроку кожному обвинуваченому.



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