Эксперт заявил о целях РФ в «большой игре на Балканах»
|21:10 29.01.2020
|Россия
Януш Бугайски, старший научный сотрудник Центра анализа европейской политики (CEPA) в Вашингтоне, округ Колумбия, утверждает, что борьба за влияние между основными державами, а именно Россией и западноевропейскими державами, все еще продолжается на Балканах, аналогично той, которая велась в 19-м веке.
Об этом пишет ghall.com со ссылкой на издание B92.
«Большая игра, длительное противостояние 19-го века между Британской и Российской империями в Центральной Азии, часто упоминается как главный пример борьбы за влияние между крупными державами. Но в то время на Балканах была разыграна еще одна Большая игра. Между Россией и несколькими европейскими державами, когда Османская империя начала отступать», — заявил старший научный сотрудник.
«Сейчас мы являемся свидетелями версии Балканской Большой Игры 21-го века, но в которой Москва опирается на подрывную деятельность и обман, поскольку она не может конкурировать в военном или экономическом отношении с Западом», — заключил Бугайски.
Он считает, что условия путинской России «просто вмешиваться» или «иметь злые намерения на Балканском полуострове» вводят в заблуждение упрощениями, которые маскируют долгосрочные цели Москвы и, таким образом, могут ослабить срочность согласованного ответа Запада.
В тексте, опубликованном на сайте центра, автор утверждает, что Кремль рассматривает Балканы как стратегический актив и преследует по меньшей мере четыре последовательные цели. По его мнению, первая цель — расширить геополитические возможности России. Он приводит пример влияния Москвы на балканские правительства, «ее военное развертывание (как в Сербии)» и ее институциональное присутствие.
Вторая цель, по словам Бугайски, состоит в том, чтобы разрушить западное единство и подорвать роль западных институтов. А именно, разжигая конфликты, это не только способствует потрясению на Балканах, но и разделяет международные реакции. Один из последних примеров — территориальная борьба между Сербией и Косовой, поддерживаемая Москвой и противостоящая некоторым западным государствам.
Третья российская задача, по словам Бугайски, заключается в том, чтобы «подорвать присутствие США». Основная причина, препятствующая расширению НАТО, заключается в том, чтобы предотвратить растущее военное влияние Америки на Балканах.
«Четвертая цель Кремля — получить союзников. Именно здесь экономические и энергетические аспекты наиболее ярко проявляются в коррупции, шантаже, подкупе или подчинении чиновников и политиков, которые могут помочь Москве», — объясняет Бугайски.
В контексте этих стратегических целей Москва использует широкий арсенал тактических инструментов, пропагандирующих «местный национализм для разжигания конфликтов между конкурирующими националистическими проектами и предоставления Кремлю дипломатического вмешательства». Среди примеров таких утверждений Бугайски также упоминает Косово, членство которого в ООН, по его мнению, постоянно блокируется Россией.
Ще на цю тему:
Посольство РФ в Україні заявило, що американські дипломати поводять себе "безцеремонно та хамовито"
Глава МЗС Франції переконує, що Росія - це Європа
Лідери G7 вважають, що Росію повертати зарано
Буде ознакою слабкості. ЄС виступив проти повернення Росії до G7
Сьогодні у Парижі чергова "битва" в ПАРЄ щодо Росії
В Грузии за российские флаги уволили высокопоставленного чиновника
Повернення Росії у ПАРЕ запустить процес "нормалізації" всього, що дозволяє собі ця країна - Клімкін
Держсекретар США Помпео розповів, з якими позиціями летить у Росію
Помпео поїде до Брюсселя перед візитом до Росії