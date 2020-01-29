Януш Бугайски, старший научный сотрудник Центра анализа европейской политики (CEPA) в Вашингтоне, округ Колумбия, утверждает, что борьба за влияние между основными державами, а именно Россией и западноевропейскими державами, все еще продолжается на Балканах, аналогично той, которая велась в 19-м веке.



Об этом пишет ghall.com со ссылкой на издание B92.

«Большая игра, длительное противостояние 19-го века между Британской и Российской империями в Центральной Азии, часто упоминается как главный пример борьбы за влияние между крупными державами. Но в то время на Балканах была разыграна еще одна Большая игра. Между Россией и несколькими европейскими державами, когда Османская империя начала отступать», — заявил старший научный сотрудник.

«Сейчас мы являемся свидетелями версии Балканской Большой Игры 21-го века, но в которой Москва опирается на подрывную деятельность и обман, поскольку она не может конкурировать в военном или экономическом отношении с Западом», — заключил Бугайски.

Он считает, что условия путинской России «просто вмешиваться» или «иметь злые намерения на Балканском полуострове» вводят в заблуждение упрощениями, которые маскируют долгосрочные цели Москвы и, таким образом, могут ослабить срочность согласованного ответа Запада.

В тексте, опубликованном на сайте центра, автор утверждает, что Кремль рассматривает Балканы как стратегический актив и преследует по меньшей мере четыре последовательные цели. По его мнению, первая цель — расширить геополитические возможности России. Он приводит пример влияния Москвы на балканские правительства, «ее военное развертывание (как в Сербии)» и ее институциональное присутствие.

Вторая цель, по словам Бугайски, состоит в том, чтобы разрушить западное единство и подорвать роль западных институтов. А именно, разжигая конфликты, это не только способствует потрясению на Балканах, но и разделяет международные реакции. Один из последних примеров — территориальная борьба между Сербией и Косовой, поддерживаемая Москвой и противостоящая некоторым западным государствам.

Третья российская задача, по словам Бугайски, заключается в том, чтобы «подорвать присутствие США». Основная причина, препятствующая расширению НАТО, заключается в том, чтобы предотвратить растущее военное влияние Америки на Балканах.

«Четвертая цель Кремля — ​​получить союзников. Именно здесь экономические и энергетические аспекты наиболее ярко проявляются в коррупции, шантаже, подкупе или подчинении чиновников и политиков, которые могут помочь Москве», — объясняет Бугайски.

В контексте этих стратегических целей Москва использует широкий арсенал тактических инструментов, пропагандирующих «местный национализм для разжигания конфликтов между конкурирующими националистическими проектами и предоставления Кремлю дипломатического вмешательства». Среди примеров таких утверждений Бугайски также упоминает Косово, членство которого в ООН, по его мнению, постоянно блокируется Россией.