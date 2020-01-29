Самолёты-разведчики ВВС США проводят сбор данных о работе радиоэлектронных средств ЧФ России / Фото
|20:50 29.01.2020
|Крым
Два самолета ВВС США проводят радиоэлектронную разведку в акватории Черного моря вдоль побережья оккупированного Крыма и Краснодарского края РФ.
Об этом сообщается на мониторинговом ресурсе PlaneRadar, пишет группа Информационное сопротивление.
Boeing RC-135U Combat Sent ВВС США (бортовой номер 64-14847, позывной BUMPS21) с «коллегой» Boeing RC-135W RivetJoint (бортовой номер 62-4132, позывной FOLK41) взлетели с авиабазы Суда-бэй, о. Крит и работают в акватории Черного моря.
Boeing RC-135W проводит разведку на расстоянии 56 км от побережья оккупированного Крыма, на высоте более 10тыс.м.
Boeing RC-135U Combat Sent на высоте 10,5 тыс.м осуществляет патрулирование от Анапы (Россия) к южной оконечности оккупированного Крымского полуострова.
Самолет RC-135 — самолёт радиоразведки и сбора данных о работе иностранных радиоэлектронных средств, применяется при разработке новых систем радиоэлектронных помех. Самолёт RC-135 оборудован комплексной аппаратурой радиоэлектронной разведки и системами управления и целеуказания наземным и воздушным средствам ПВО.
Группа операторов RC-135 имеет следующий состав и назначение: три оператора РЭБ отслеживают местоположение самолетов противника и системы ПВО по радиолокационным излучениям, перехватываемым системой AEELS.
По правому борту находятся 12-16 технических операторов, которые с помощью системы MUCELS ведут радионаблюдение за перехватами, выполняемыми истребителями противника и сетями ПВО. Еще семь технических операторов разведки контролируют радиолокационные излучения объектов воздушного, наземного и морского базирования, дополняющих данные о радиоэлектронной обстановке. Данные передаются трем аналитикам рабочей группы самолета.
Кроме того, в группу входит оператор передачи данных на самолет Боинг Е-3 «АВАКС» и два специалиста полетного технического обслуживания.
Скриншоты с ресурса planeradar.ru
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