У ПАРЄ дозволили працювати російським делегатам, які голосували за анексію Криму

18:10 29.01.2020   Крым

Регламентний комітет Парламентської асамблеї Ради Європи ухвалив два рішення про те, що російська делегація в асамблеї має продовжити роботу без санкцій.

Про це повідомляє зі Страсбурга кореспондент "Європейської правди".

На підставі цього рішення був закритий розгляд скарги, ініційованої латвійською депутаткою Марією Голубевою та підтриманої депутатами від України та інших держав. За регламентом ПАРЄ, у разі якщо комітет відхиляє оскарження за процедурними підставами, воно вважається автоматично схваленим асамблеєю, але рішення комітету маю бути оголошене на засіданні асамблеї.

Комітет констатував, що він розглянув скаргу за двома підставами:

1) до російської делегації входять депутати, обрані у багатомандатному округу з урахуванням голосів у анексованому Криму;

2) до російської делегації увійшли сенатори, що підтримали анексію Криму в 2014 році, через що перебувають під міжнародними санкціями.

На думку асамблеї, ці підстави не є достатніми для запровадження обмежень проти таких депутатів у ПАРЄ. "Комітет вирішив, що повноваження російської парламентської делегації мають бути підтверджені", - йдеться у рішенні комітету.

Варто зауважити, що одночасно комітет виніс рішення про підтвердження повноважень ще кількох національних делегацій. По кожній з них комітет оприлюднив також аргументацію кожного такого рішення. Між тим, у рішенні щодо Росії орган ПАРЄ вирішив не надавати аргументи і обмежився лише висновком про те, що санкції проти РФ з процедурних підстав не мають бути запроваджені.

Крім того, регламентний комітет ПАРЄ виніс позитивний висновок щодо іншого рішення про незапровадження санкцій проти РФ, затвердження якого очікується згодом. Як повідомлялося, в середу ввечері відбудуться також дебати щодо оскарження повноважень за змістовними підставами. Проєкт рішення пропонує не накладати санкції, оскільки Росія почала платити свої внески та звільнила українських моряків.



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