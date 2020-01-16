За вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным официально закреплено кураторство реализации федеральной целевой программы социально-экономического развития оккупированных Крыма и Севастополя.

Об этом сообщается на сайте правительства РФ, пишут Новости Крыма.

«Заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин координирует работу федеральных органов исполнительной власти, дает им поручения по вопросам разработки и реализации федеральной целевой программы социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя, а также социально-экономического развития Калининградской области», – говорится в сообщении.

Кроме того, Хуснуллин будет курировать разработку, реализацию и контроль национальных проектов в сфере жилья и городской среды, нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», а также национального проекта в сфере экологии в части федеральных проектов «Чистая вода» и «Оздоровление реки Волги».

В ведении Хуснуллина также будут находиться государственная жилищная политика; ипотечное кредитование; политика в сфере строительства, архитектуры, градостроительной деятельности, ЖКХ и земельных отношений; управление государственной собственностью; реконструкция объектов капитального строительства, вовлечения в оборот неиспользуемых земельных участков и другие.

Также за вице-премьером закреплено направление социально-экономического сотрудничества с Абхазией и Южной Осетией.