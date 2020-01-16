Оппределен круг обязанностей нового российского куратора Крыма
|20:10 29.01.2020
|Крым
За вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным официально закреплено кураторство реализации федеральной целевой программы социально-экономического развития оккупированных Крыма и Севастополя.
Об этом сообщается на сайте правительства РФ, пишут Новости Крыма.
«Заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин координирует работу федеральных органов исполнительной власти, дает им поручения по вопросам разработки и реализации федеральной целевой программы социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя, а также социально-экономического развития Калининградской области», – говорится в сообщении.
Кроме того, Хуснуллин будет курировать разработку, реализацию и контроль национальных проектов в сфере жилья и городской среды, нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», а также национального проекта в сфере экологии в части федеральных проектов «Чистая вода» и «Оздоровление реки Волги».
В ведении Хуснуллина также будут находиться государственная жилищная политика; ипотечное кредитование; политика в сфере строительства, архитектуры, градостроительной деятельности, ЖКХ и земельных отношений; управление государственной собственностью; реконструкция объектов капитального строительства, вовлечения в оборот неиспользуемых земельных участков и другие.
Также за вице-премьером закреплено направление социально-экономического сотрудничества с Абхазией и Южной Осетией.
Ще на цю тему:
Єльченко нагадав про проблему Криму перед візитом Помпео в Україну
ЄС вимагає від Росії забезпечити вільний прохід суден Керченською протокою – Боррель
Крупнейшее предприятие Балаклавы заявило о рейдерском захвате
Українка розлютила голову делегації Росії в ПАРЄ запитанням про Крим
Сенцов розповів Конгресу США про зізнання російських військових, які захоплювали Крим
В ОБСЄ запевняють, що не забули про Крим
Обмін полоненими продовжать обговорювати на завтрашній зустрічі ТКГ