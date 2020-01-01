На воду спустили четвертый тральщик типа "Александрит" / Фото

20:20 29.01.2020   Россия

В среду, 29 января, на Средне-Невском судостроительном заводе (СНСЗ) спустили на воду корабль противоминной обороны проекта 12700 "Яков Баляев". 

Как сообщили Mil.Press FlotProm в пресс-службе верфи, произошло это около 13:00 по московскому времени, пишет FlotProm.

Морской тральщик "Яков Баляев" – четвертый корабль в серии проекта 12700, шифр "Александрит" – планируют ввести в строй летом 2020 года. Предполагается, что он отправится служить на Тихоокеанский флот. 

На весну этого года также намечен спуск на воду пятого тральщика "Георгий Курбатов". Его собираются сдать флоту в конце 2020 года. Следующий корабль в серии, "Петр Ильичев", введут в строй в 2021 году, если производители двигателей и других комплектующих соблюдут график поставки. Также на СНСЗ продолжается строительство седьмого тральщика – "Анатолий Шлемов". 

Композитные тральщики проекта 12700 с водоизмещением около 890 тонн и со скоростью хода до 16,5 узла разработаны петербургским ЦМКБ "Алмаз". Основное их предназначение – поиск и уничтожение мин в акваториях военно-морских баз. Они оборудованы гидроакустическими станциями, размещенными как на борту, так и на телеуправляемых и автономных подводных аппаратах, однако корабли могут использовать и традиционное тральное вооружение. Также на "Александриты" устанавливают безэкипажные катера. 

В апреле 2018 года серию "Александритов" для ВМФ России увеличили до десяти единиц вместо восьми, а срок сдачи последнего тральщика сдвинули на шесть лет – на 2027 год. В мае 2019 года заказ на "Александриты" расширили до 12 единиц. 

Фото: FlotProm



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