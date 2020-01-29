Лідер Молдови Ігор Додон вважає, що його держава не має обирати між європейським та російським векторами.

Про це він заявив у Парламентській асамблеї Ради Європи, повідомляє зі Страсбурга кореспондент "Європейської правди".

Додон пояснив, що молдаванам необхідна тісна співпраця, в тому числі економічна, на обох напрямках. На його переконання, громадяни Молдови підтримують цей підхід: "Зараз усе більше людей під час соцопитувань обирають не "або-або", а обидва варіанти – мати угоду про асоціацію з ЄС, але також бути спостерігачем в Євразійському союзі".

Він також висловив побажання, щоби згодом Росія більше інтегрувалася з європейськими державами, бо це потрібно і Молдові.

"Ми підтримуємо ідею створення єдиної Європи від Лісабона до Владивостока. І я би не хотів, щоби Молдову зараховували як проросійську, проамериканську чи прорумунську", - заявив він.