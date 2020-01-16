Російська Федерація у 2019 році продовжила кампанію з призову мешканців Криму до своїх Збройних сил, що є порушенням її зобов'язань окупаційної держави.

Про це повідомляє Моніторингова місія ООН з прав людини Facebook, пише Укрінформ.

"У 2019 році Російська Федерація, як окупаційна держава в Криму, що визнано резолюціями Генеральної Асамблеї ООН, продовжила кампанію з призову мешканців Криму до своїх Збройних сил. Це є порушенням її зобов'язань окупаційної держави", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що російський судовий реєстр містить інформацію 25 ️проваджень за ухилення від призову, відкритих у 2019 році. Засуджених оштрафували в кримінальному порядку на суми в еквіваленті від 243 до 810 доларів США.

"Перша справа про ухилення від призову на військову службу в Криму стала нам відома у 2017 році. З того часу ми ідентифікували щонайменше 68 кримінальних проваджень за ухилення; серед цих проваджень було оприлюднено щонайменше 32 обвинувальні вироки", - інформує Моніторингова місія ООН з прав людини.

У Моніторинговій місії ООН нагадали, що Російська Федерація як окупаційна держава в Криму повинна припинити примусовий призов до своїх Збройних сил та покласти край притягненню до кримінальної відповідальності жителів Криму за ухилення від призову на військову службу.