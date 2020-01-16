ООН: "Призов" кримчан до армії РФ порушує зобов’язання держави-окупанта
|20:40 29.01.2020
|Крым
Російська Федерація у 2019 році продовжила кампанію з призову мешканців Криму до своїх Збройних сил, що є порушенням її зобов'язань окупаційної держави.
Про це повідомляє Моніторингова місія ООН з прав людини Facebook, пише Укрінформ.
"У 2019 році Російська Федерація, як окупаційна держава в Криму, що визнано резолюціями Генеральної Асамблеї ООН, продовжила кампанію з призову мешканців Криму до своїх Збройних сил. Це є порушенням її зобов'язань окупаційної держави", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що російський судовий реєстр містить інформацію 25 ️проваджень за ухилення від призову, відкритих у 2019 році. Засуджених оштрафували в кримінальному порядку на суми в еквіваленті від 243 до 810 доларів США.
"Перша справа про ухилення від призову на військову службу в Криму стала нам відома у 2017 році. З того часу ми ідентифікували щонайменше 68 кримінальних проваджень за ухилення; серед цих проваджень було оприлюднено щонайменше 32 обвинувальні вироки", - інформує Моніторингова місія ООН з прав людини.
У Моніторинговій місії ООН нагадали, що Російська Федерація як окупаційна держава в Криму повинна припинити примусовий призов до своїх Збройних сил та покласти край притягненню до кримінальної відповідальності жителів Криму за ухилення від призову на військову службу.
Ще на цю тему:
Тактический воздушный десант Черноморского флота уничтожил условного противника в Крыму
Кингисеппский завод завершил ремонт главного двигателя катера ЧФ
На Черноморском флоте прошли учения водолазов по реагированию на аварийные ситуаций
На Черноморском флоте учились отражать атаки беспилотников
На аэродроме морской авиации ЧФ отбили атаку условных диверсантов
Экипаж подлодки «Колпино» сдал «аварийные» нормативы
Малый ракетный корабль ЧФ совершил электронные пуски «Калибров»
Летчики ЧФ отработали взлет и посадку в сложных метеоусловиях