Крупнейший крымский банк РНКБ требует в суде взыскать с трех юрлиц, управляющих сетью супермаркетов «Фуршет», ранее полученные кредитные средства в сумме 105,8 млн рублей.

Согласно определению Арбитражного суда оккупированного Крыма, иск подан к ООО «Бизнес-Юг» и его учредителю ООО «Продальянс Групп», а также к ООО «Керсев», соучредителем которого до сих пор числится украинское ДП «Маркет-Плазо», пишет Крыминформ.

Задолженность перед РНКБ образовалась по кредитному договору, заключенному в октябре 2018 года, причем общая сумма займа не указана. Банк требует обратить взыскание на заложенное имущество – 4-этажное здание универмага в Керчи по ул. Кирова, 2 с установлением начальной цены в 78,25 млн рублей, право аренды земельного участка под ним за 3 млн рублей, а также 100-процентную долю ООО «Продальянс Групп» в уставном капитале ООО «Бизнес-Юг». Обращение в суд обошлось РНКБ в 200 тыс рублей, которые он тоже требует взыскать с ответчиков.

Еще один иск РНКБ – к ООО «Бизнес-Юг» и ООО «Фуршет» – о взыскании задолженности на общую сумму 29,2 млн рублей Арбитражный суд Крыма оставил без движения до устранения банком нарушений, допущенных при подаче иска.

По данным картотеки арбитражных дел, ООО «Бизнес-Юг» в 2018-2019 года выступило ответчиком более чем по 100 искам, в подавляющем большинстве поданным за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам поставки. Среди взыскателей – крупнейшие крымские производители и поставщики продукции: МПК «Скворцово», мясокомбинат «Дружба Народов», «Крымхлеб», «Царь Хлеб», фирма «КрымОпт», «Дружба Народов Нова», «КЦ Медоборы», «Крымский кондитер», «Крымский молочник», «Нижнегорский консервный завод» и многие другие, и даже ФГУП «Охрана» Росгвардии. Общая сумма таких исков с начала 2018 года составляет около 100 млн рублей.

ООО «Бизнес-Юг», управляющее сетью супермаркетов «Фуршет» в оккупированном Крыму, неоднократно кредитовалось в РНКБ. В частности, в 2015 году компания получила овердрафт в 30% от месячного объема выручки, а в 2016 году – 120 млн рублей на обеспечение текущей деятельности. О кредите 2018 года не сообщалось.

ООО «Бизнес-Юг» зарегистрировано в Новороссийске, оно на 100% принадлежит ООО «Продальянс Групп», доли в которой распределены между двумя офшорами: кипрской «Амиверда Лимитед» (Amiverda Limited, 80%) и «Мелайна Лимитед» с Виргинских островов (Melaina Limited, 20%). Конечным бенефициаром этих офшоров является депутат Киевского городского совета, совладелец украинской сети «Фуршет» Игорь Баленко – эта информация содержится в декларациях депутата за 2016 и 2017 годы.

В Севастополе «Фуршет» управляется ООО «Керсев», владельцем которого украинский телеканал 1+1 также называл Игоря Баленко. «Керсев» зарегистрирован в Севастополе по тому же адресу, что и ООО «Фуршет».

Сейчас в помещениях бывших супермаркетов «Фуршет» в Крыму открыты магазины «Гурманы», которые управляются компанией «3М», собственником 100% которой значится ООО «Продальянс-Крым» (обе компании зарегистрированы в Симферополе).

В сентябре местные СМИ сообщали о закрытии супермаркета «Фуршет» в Керчи