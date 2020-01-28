Составлен рейтинг крупнейших импортеров дизельного топлива через морские порты Украины в 2019 году.

Согласно данным исследования "Консалтинговой группы А-95", первое место заняла компания "Альянс Энерго Трейд" с объемом 116,5 тысяч тонн, сообщает ЦТС со ссылкой на enkorr.

По сравнению с 2018 годом, "Альянс Энерго Трейд" увеличила импорт по морю на 55% (на 41 тыс. т), поднявшись в рейтинге с четвертой на первую позицию. Если в предыдущем году основной объем был перевален через порт в Запорожье (терминал "Комбината "Зирка"), то в 2019 году основным портом поставки стала Одесса. Через терминал "Одесснефтепродукт" компания оформила 62,4 из 116,5 тыс. т.

На вторую строчку опустилась группа "Трейд Коммодити", сократив объем поставок на 14% (на 16,5 тыс. т), до 100 тыс. т. Группа работает через терминал "Ойл Трансшипмент" в порту Николаев. С июня по август работа терминала была заблокирована силовыми подразделениями ГФС в рамках расследования о полной уплате налогов.

Третью строчку рейтинга заняла группа "Приват", начавшая оптовые продажи ДТ с резервуаров терминала "Одесснефтепродукт" в июне прошлого года.

По итогу 2019 года группа оформила импорт 93 тыс. т ДТ, что более чем в два раза превышает объем поставок в 2018 году. Самые высокие темпы прироста поставок показала компания Orange Oil, нарастив импорт с 35 тыс. т до 81 тыс. т.

Основу грузооборота составил израильский и турецкий ресурсы, полученные в порту Южный в рамках сотрудничества с Wexler Group.Также практически вдвое Orange Oil нарастил импорт через малые порты Измаила и Очакова, а также через порт Херсон.

С третьей на пятую строчку рейтинга опустилась одесская компания "Евростандарт". За год она сократила морской импорт на 22% (на 21,5 тыс. т), до 77,7 тыс. т. Если в 2018 году поставки в основном осуществлялись через одесский порт, то в 2019-м акцент сместился на Южный, куда прибыло до 60% всего объема.

Фото с сайта ЦТС