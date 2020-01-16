Активисты запустили акцию срочной помощи политзаключенному Джемилю Гафарову

19:30 29.01.2020   Крым

Инициатива #PrisonersVoice запустила акцию срочной помощи фигуранту второго симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" Джемилю Гафарову. 

Активисты требуют прекратить издевательства над политзаключенным, провести надлежащий медицинский осмотр и изменить меру пресечения на домашний арест. Об этом сообщает Александра Матвийчук на своей странице в Facebook, передает Крымскотатарский ресурсный центр.

Отмечается, что еще до заключения под стражу Джемиль Гафаров имел инвалидность, проблемы с сердцем и хроническое заболевание почек четвертой степени, а при такой болезни даже по российским законам запрещено держать человека в СИЗО.

"Инициатива #PrisonersVoice (ранее #SaveOlegSentsov) запускает акцию срочной помощи для спасения Джемиля Гафарова! Мы требуем прекратить издевательства над больным человеком в СИЗО, провести надлежащий медицинский осмотр и изменить меру пресечения на домашний арест", - говорится в сообщении.

Активисты призывают всех неравнодушных присоединиться к акции, распечатать подготовленный шаблон письма, подписать его и отправить на указанные в тексте адреса.

Напомним, что 27 марта российские силовики в оккупированном Крыму провели массовые обыски в 26 домах крымских татар. У некоторых активистов изъяли литературу, которую, по данным "Крымской солидарности", силовики сами и подкинули. Помимо книг и брошюр, у людей изымали телефоны, планшеты, ноутбуки, паспорта. Силовики вели себя грубо. Сообщается, что они применяли физическую силу по отношению к задержанным. В дома заходили в обуви. Адвокатов, приехавших на место проведения обысков, не допускали к подзащитным. По результатам было задержано 20 человек, которых подозревают в причастности к запрещенной в РФ организации "Хизб ут-Тахрир". 28 марта задержали еще троих крымскотатарских активистов, в домах которых в их отсутствие были проведены обыски. Местонахождение еще одного крымского татарина - Эдема Яячикова - остается неизвестным. 27-28 марта оккупационный суд арестовал всех 23 задержанных после обысков крымскотатарских активистов. Им избрали меру пресечения в виде содержания под стражей до 15 мая. Всех обвиняют в причастности к запрещенной в РФ организации "Хизб ут-Тахрир". Позже Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила, что информация о месте нахождения ранее арестованных крымских татар на территории Ростовской области подтвердилась. По ее словам, их распределили в пять СИЗО в Ростовской области.



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