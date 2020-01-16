Ипотека в Севастополе оказалась самой недоступной в России

19:00 29.01.2020   Севастополь

Оккупированный Россией Севастополь в очередной раз подтвердил статус региона с самой недоступной населению ипотекой.

Об этом пишет ForPost, ссылаясь на исследовании Росбанка. 

Исходя из средней зарплаты и стоимости квадратного метра жилья, отказавшись от еды и любых других трат севастополец сможет за год накопить примерно на 6 квадратных метров жилплощади.

В целом, индекс доступности ипотеки в России в прошлом году увеличился на 0,5 п.п. — с 58,9 до 59,4%, посчитали аналитики Росбанка. Этот показатель демонстрирует, сколько квадратных метров может приобрести гражданин, тратящий половину заработка на ежемесячный платеж по кредиту, взятому на 30 лет с внесенными в качестве первоначального взноса 20% стоимости, цитируют «Известия» аналитиков Росбанка.

Однако, для города-героя повышение доступности ощущается мало: при среднем ежемесячном заработке в 33,5 тыс. рублей и стоимости одного квадратного метра в 72,1 тыс. рублей, житель города может купить в долг квартиру площадью лишь в 33,1 кв. м.

Как отмечают аналитики Росбанка, хотя в 2019-м средняя ипотечная ставка в России упала ниже 9% годовых – что в целом актуально для Севастополя - покупка недвижимости продолжает оставаться малодоступной из-за роста стоимости квадратного метра.



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