Уряд вирішив ліквідувати морські інспекції в Україні

18:50 29.01.2020   Украина

Уряд України вирішив ліквідувати "морські інспекції".

Про це повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук. За його словами, Кабмін ухвалив таке рішення через неефективність  таких інспекцій, пише ZN,UA.

"У Держекоінспекції існували дві окремі "морські" інспекції — Кримсько-Чорноморська та Азовська. Їх створювали з метою посилити екологічний контроль у портах. На жаль, експеримент мав зворотній результат. Замість належного контролю держава отримала чисельні скарги з боку міжнародних перевізників та судновласників", - повідомив Гончарук.

За словами голови уряду, вказані органи себе дискредитували, тому Кабмін ухвалив рішення про їхню ліквідацію.

"Функції з контролю суден будуть передані до обласних інспекцій. Відтепер кожне затримання судна має бути санкціонованим виключно керівником Держекоінспекції", - додав Гончарук.

Нагадаємо, у листопаді минулого року виконувачем обов'язки керівника Держекоінспекції став колишній народний депутат Єгор Фірсов. За словами самого ексдепутата, пропозицію зайнятися реформою екологічного контролю він отримав від прем'єр-міністра Олексія Гончарука набагато раніше.

Фірсов також заявив, що має намір брати участь у майбутньому конкурсі на посаду керівника відомства, який незабаром відбудеться.



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