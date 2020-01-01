Турция усиливает воинские подразделения на границе с Сирией.

Танковая колонна 28 января с соблюдением повышенных мер безопасности проследовала из провинции Хатай в направлении района Рейханлы, пишет Анадолу.

Военная техника переброшена из разных воинских частей для укрепления границы с Сирией.

Война в Сирии началась в марте 2011 года, когда мирные демонстрации протеста переросли в вооруженный конфликт после того, как военные открыли огонь по демонстрантам.

По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), за годы конфликта в Сирии 6,6 миллиона человек стали вынужденными переселенцами, 5,6 миллиона - беженцами.