Турция стягивает бронетехнику на границу с Сирией / Видео
|18:30 29.01.2020
|Турция
Турция усиливает воинские подразделения на границе с Сирией.
Танковая колонна 28 января с соблюдением повышенных мер безопасности проследовала из провинции Хатай в направлении района Рейханлы, пишет Анадолу.
Военная техника переброшена из разных воинских частей для укрепления границы с Сирией.
Война в Сирии началась в марте 2011 года, когда мирные демонстрации протеста переросли в вооруженный конфликт после того, как военные открыли огонь по демонстрантам.
По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), за годы конфликта в Сирии 6,6 миллиона человек стали вынужденными переселенцами, 5,6 миллиона - беженцами.
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