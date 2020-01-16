Джемілєв заявив, що маршем на Крим вони хочуть підняти тему окупованого півострова

18:00 29.01.2020   Крым

Національний лідер кримських татар, народний депутат Мустафа Джемілєв сподівається, що мирний марш на Крим, який планують провести навесні, приверне увагу до теми анексованого Криму. 

Про це він заявив в інтерв’ю виданню «Апостроф», пише Радіо СВобода.

«Ми поки не розкриваємо деталі. Але сподіваємося, що ця акція підніме тему Криму так само, як блокада 2015 року (торгова блокада Криму – ред.)», – зазначив Джемілєв.

За його словами, організатори акції налаштовані на мирну акцію, хоча не виключають провокацій з боку російських силовиків на території півострова.

«З нашого боку це виключно мирна акція. Ми туди йдемо з голими руками, без зброї», – додав Джемілєв.

22 січня Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив, що 2 травня цього року кримські татари планують масово перетнути адмінкордон з анексованим Кримом в пункті пропуску «Чонгар».

6 грудня 2019 року Рефат Чубаров анонсував підготовку і проведення ходи з материкової частини України до анексованого Росією Криму. За словами голови Меджлісу, організатори мають намір також звернутися до низки країн і міжнародних організацій, щоб вони взяли участь в марші. Чубаров додав, що вже створено штаб, склад якого назвуть після консультацій, а дата акції буде відома пізніше, бо підготовка «може зайняти не один і не два місяці».



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