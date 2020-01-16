Білгород-Дністровський морський порт у 2019 році удвічі скоротив вантажообіг порівняно з попереднім роком — до 117,26 тисяч тонн.

Про це свідчать фактичні дані ДП «Адміністрація морських портів України», пишуть Порти України.

Питома вага порту у вантажообігу морських портів України склала 0,1% проти 0,2% роком раніше.

Переробка сипучих вантажів, зокрема — експортних хлібних вантажів, склала 2,95 тис. тонн. Перевалка імпортних вантажів цементу склала 2,89 тис. тонн.

Перевалка тарно-штучних вантажів знизилася на 49,8% — до 111,42 тис. тонн. Зокрема, переробка імпортних вантажів мінеральних добрив збільшилася в 3,5 разу — до 60,63 тис. тонн. Перевалка експортних лісових вантажів скоротилася в 6,6 разу — до 27,74 тис. тонн. Переробка імпортних вантажів цементу в тарі склала 7,48 тис. тонн, чорних металів — 1,62 тис. тонн. Перевалка інших імпортних тарно-штучних вантажів знизилася на 7,1% — до 13,95 тис. тонн.

Білгород-Дністровський морський порт розташований у південно-західній частині Одеської області в 20 кілометрах від Чорного моря на березі Дністровського лиману на північному заході від Дністровсько-Царгородського гирла. Кількість вантажних причалів — 9, довжина вантажного причального фронту — 1196,5 метра. Відповідно до реєстру АМПУ, портовими операторами є ДП «Білгород-Дністровський морський торговельний порт», ПП «Стивідорна компанія Сенат» і ПП «СВ».

Білгород-Дністровський морський порт у 2018 році скоротив вантажообіг порівняно з 2017 роком на 33,2% — до 235,45 тис. тонн. Питома вага порту у вантажообігу морських портів України склала 0,2% проти 0,3% в 2017 році.