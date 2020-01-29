ЄС через наплив мігрантів подвоїть персонал із надання притулку в Греції

17:30 29.01.2020   Греция

Європейське агентство з питань надання притулку EASO і грецький уряд 28 січня підписали угоду про посилення підтримки органів з надання притулку та прийому біженців у Греції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресреліз EASO.

Персонал EASO цьогоріч збільшиться вдвічі з приблизно 500 до понад 1000 осіб: кількість працівників збільшиться вдвічі на островах і втричі на материку.

На операції EASO потрібно буде фінансове зобов'язання не менше 36 млн євро.

Як відомо, останнім часом на найбільш постраждалих від міграції грецьких островах зросло невдоволення місцевих мешканців, власників бізнесу та чиновників, які протестували, вимагаючи від грецького уряду врегулювати переповненість таборів для біженців.

Близько 75 000 людей незаконно перетнули кордон Греції з Туреччини в 2019 році, згідно з даними американського агентства з питань біженців. Цифра зросла майже на 50% порівняно з попереднім роком.

Острівна влада закликає грецький уряд активізувати перевезення мігрантів на материкову частину Греції та зведення додаткових об'єктів, що будуть використані для утримання мігрантів, які підлягають депортації.



Ще на цю тему:

20:45 19.12.2019
Грецька поліція застосувала сльозогінний газ проти мігрантів на острові Самос
16:00 19.12.2019
За последние полгода в Грецию прибыло 45 тысяч нелегальных мигрантов
20:30 22.11.2019
Греція закриє двері для мігрантів, які не мають права на притулок - прем'єр
17:45 20.11.2019
Греція закриє три найбільші міграційні табори і створить спеціальні центри на материку
17:45 04.11.2019
Поліція виявила більш ніж 40 мігрантів у холодильній фурі в Греції
18:30 16.10.2019
На острове Самос ожесточенные столкновения мигрантов. Ранены три человека
14:45 15.10.2019
У таборі для мігрантів в Греції сталися бійки та пожежа
08:30 25.09.2019
Греція готується закрити сухопутні кордони через наплив мігрантів
10:59 20.09.2018
На Лесбосе переполнен лагерь беженцев
15:10 03.08.2018
Еврокомиссия выделила Греции 37,5 млн евро для приема мигрантов
16:24 21.06.2018
Еврокомиссия готова оказать финансовую помощь "за прием беженцев"
16:21 08.06.2018
В Греции перевернулся микроавтобус с мигрантами, шесть погибших
Новини
Азербайджан Азербайджан
19:20 21.01.2020
Баку и Тбилиси подписали план сотрудничества в оборонной сфере на 2020 год
17:30 21.01.2020
Алиев предложил ВТБ увеличить кредитование реального сектора экономики Азербайджана
16:45 17.01.2020
В Азербайджане строящийся танкер назовут именем академика / Фото
13:45 16.01.2020
Мониторинг на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении завершился без инцидентов
Всі новини країни
Армения Армения
16:15 29.01.2020
ЮВО: В Армении российские военные сдают зачетны по боевой стрельбе
18:15 27.01.2020
ЮВО: Российские военные в Армении тренируются на дорогах федерального значения
17:00 23.01.2020
ЮВО: В Армении российские военные отрабатывают элементы контраварийного вождения
10:00 23.01.2020
ЮВО: В Армении военнослужащие российской военной базы проводят учения
Всі новини країни
Болгария Болгария
17:00 29.01.2020
У Болгарії провалився вотум недовіри уряду
18:45 28.01.2020
У Болгарії на мілину сіло українське судно: судноплавство Дунаєм заблоковано
15:41 28.01.2020
До кінця року Болгарія планує замінити половину російського газу на азербайджанський та американський
11:21 28.01.2020
У Болгарії пояснили, чому не одразу затримали фігуранта справи про вбивство Гандзюк
Всі новини країни
Греция Греция
18:40 29.01.2020
Греція хоче встановити плавучий бар’єр, щоб завадити напливу мігрантів
17:30 29.01.2020
ЄС через наплив мігрантів подвоїть персонал із надання притулку в Греції
09:45 28.01.2020
У Греції двох росіян засудили до 395 років позбавлення волі
17:00 27.01.2020
Fitch повысило рейтинг и выдало позитивный прогноз для Греции
Всі новини країни
Грузия Грузия
18:20 29.01.2020
ЮВО: На военной базе в Абхазии российские артиллеристы приступили к выполнению боевых стрельб
14:20 29.01.2020
ЮВО: Танкисты российской военной базы в Абхазии готовятся к военному конкурсу
19:50 28.01.2020
Президентка Грузії не зважилася на підтримку нових санкцій проти РФ
17:50 28.01.2020
Грузія у ПАРЄ: Росія досі не виплатила €10 мільйонів компенсації за депортацію 2006 року
Всі новини країни
Молдова Молдова
14:41 22.01.2020
В Молдові заперечили можливість передачі засудженого бізнесмена Платона в Україну
12:40 21.01.2020
Корінь "автомобільного конфлікту" Молдови та "Придністров'я" лежить у визнанні "МПР" стороною переговорів
10:41 20.01.2020
Молдова дозволила авто з придністровськими "номерами" перетинати кордон з Україною
09:21 20.01.2020
Прем'єр-міністр Молдови відповів на останню критику з боку Румунії
Всі новини країни
Россия Россия
17:15 29.01.2020
ЮВО: Зенитчики осваивают ЗРПК «Панцирь-С» на Черноморском побережье Краснодарского края
16:45 29.01.2020
Противодиверсионный катер Каспийской флотилии выполнил учебные задачи
15:20 29.01.2020
В ПАРЄ оприлюднили проект рішення щодо запровадження санкцій проти Росії
14:40 29.01.2020
РФ обновляет флот для экспорта нефти через Азовское море
Всі новини країни
Румыния Румыния
18:15 28.01.2020
В Румунії побудували паром для роботи в Канаді, проектували який і українські інженери
11:41 24.01.2020
На кордоні з Румунією зі стріляниною зупинили контрабандистів
18:45 23.01.2020
Румыния приостановила сотрудничество с Молдовой
19:45 22.01.2020
Конституційний суд Румунії визнав незаконним обрання спікера Сенату
Всі новини країни
Турция Турция
18:30 29.01.2020
Турция стягивает бронетехнику на границу с Сирией / Видео
16:43 28.01.2020
У Туреччині стався ще один землетрус
08:45 28.01.2020
"Турецьким потоком" поставлений перший мільярд кубометрів газу
13:00 27.01.2020
В турецком Элязыге продолжаются поисково-спасательные работы / Видео
Всі новини країни
Украина Украина
18:50 29.01.2020
Уряд вирішив ліквідувати морські інспекції в Україні
18:10 29.01.2020
У ПАРЄ дозволили працювати російським делегатам, які голосували за анексію Криму
18:00 29.01.2020
Джемілєв заявив, що маршем на Крим вони хочуть підняти тему окупованого півострова
17:45 29.01.2020
У 2019 році Білгород-Дністровський порт скоротив вантажообіг удвічі
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд